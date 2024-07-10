【場地點樣】夜賽壓軸篇　今晚B欄夜賽跑好地

跑馬地馬場今晚舉行馬季壓軸夜賽，9場草地賽事將以移欄B跑道進行角逐，溫馨提示將會較過往9場開跑時間提前5分鐘，今晚頭場開跑時間，將會係晚上6時35分。

就今晨場地預測掛牌「好地」，度地儀指數為2.71，雖然今晨局部地區有雷暴，但雨勢並非太大，持續炎熱天氣，估計今晚場地大致正常，分屬季內最後一次谷戰，當然期望可以場地愈跑愈快。

總結今季谷草B欄夜賽，10次賽事合共88場，騎師贏馬最多係11W嘅布文，上名次數就較少，反而取得10W嘅潘頓，上名率就高好多，咁啱兩位騎師，响上季煞科谷草夜賽都有馬贏，潘頓更加係連中三元。

其實上季煞科谷草夜賽，值得一提就係唔只潘頓中三元，另一位就係霍宏聲，再加埋希威森起孖，9場賽事就由4位外籍騎師玩晒，不過今晚就少咗位停賽嘅希威森，餘下3位，睇吓係咪可以重溫好夢。

至於本地騎師之中，鍾易禮也是B欄特佳，今季取得8W，而對上一次於6月12日舉行之B欄夜賽，鍾易禮配合東廐中三元攻勢，當中更以「東來欣賞」與「亞機拉」起孖，自此就再未有進帳，把握今次有利形勢，有望响季尾重響勝鼓。