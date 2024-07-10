英國最紅新星　七月盃初登G1舞台

英國騎師人才輩出，呢期人氣最勁嘅，梗係3月剛滿18歲漑劉見龍(Billy Loughnane)，年紀輕輕上季已經成為英國冠軍見習騎師，而剛剛响皇家雅士谷賽期，就以「剛強風」摘下G2高雲地利錦標，其後更响出馬多達30匹嘅沙特利咸錦標，夥拍「女高音」以半身位擊敗金美琪同紀仁安兩位高手坐騎，大場面一啲都唔失禮。

呢個星期六，劉見龍將會衝擊一級賽，獲得大馬主Fitri Hay邀請，夥拍「樂於助人」（Khaadem）出戰新市場舉行嘅七月盃。而呢匹馬新鮮熱辣，連續兩屆皇家雅士谷賽期贏G1，今年就由莫艾誠再次成功衞冕女皇伊利沙伯二世誌慶錦標，不過嫡系騎師史賓沙正處停賽，而莫艾誠今個周末就卜咗响雅士谷上陣，練馬師候耀誠同馬主商議後，決定搵呢位當經新星接手。

雖然劉見龍年紀輕輕呢兩季贏咗唔少榮耀，但响英國要躋身一級賽騎師行列，並唔容易，更何況今次係接手一匹實力坐騎，雖然新近贏完G1，畢竟「樂於助人」已經8歲高齡，面對一眾質新短途精銳，如成為今場大熱門嘅應屆英聯邦盃得主「構想所在」，又或者係上季成為最佳2歲新星嘅「宏達驥」，當地莊家又唔係太看好再打硬仗嘅「樂於助人」，暫時獨贏賠率只定為15倍冷門。

以馬論馬，「樂於助人」貴為新鮮G1得主，劉見龍為衝擊首項G1榮耀，鬥志更加唔使懷疑，睇吓呢位英國新星，可唔可以响佢首場G1即刻一鳴驚人。