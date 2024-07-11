【賽後報告】錢途光明有痰　勇晉當銳氣管多血照贏

是晚賽後報告撮要：

第1場：「勁無敵」患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「錢途光明」氣管內有很多痰。

第3場：賽後，見習騎師黃智弘表示，他獲指示嘗試讓「蟲草之凰」領放。他說，坐騎出閘僅屬一般，與「對衡之星」互相觸碰，其後居於較策騎指示為後的位置。「衝上雲霄」心律不正常。「勇晉當銳」氣管內有很多血。

第4場：「精妙星」氣管內有很多血。

第7場：小組就潘頓策騎「獵寶勤」的方法展開研訊，尤其關注他在直路上催策此駒的力度。小組聽取了騎師潘頓及練馬師蔡約翰的證供。潘頓解釋，他獲發的策騎指示是讓坐騎居於前列位置競跑，而坐騎於早段受催策後在對面直路上斜跑，過了600米處後轉彎時外閃，令他須收緊右邊韁繩以修正坐騎。他說，坐騎在進入直路時持續斜跑，影響了他在直路上全力催策坐騎的能力。他又說，坐騎於跑過175米處時與「還看今朝」互相觸碰，繼而於接近150米處時又與「精益大師」互相觸碰，他擔心坐騎或會繼續斜跑，因此他未有於150米處至50米處之間全力催策坐騎。他進一步表示，當他認為坐騎已妥善取得平衡後，他能夠於最後50米力策坐騎至終點。蔡約翰確認所發出的指示為讓此駒居於前列位置競跑。考慮了有關證供後，小組押後研訊至另訂日期及時間進行。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

「五福星」躍出時向內斜跑，與「開心馬」互相觸碰，導致田泰安嚴重失去平衡，並在起步後的一段途程上右腳脫出腳踏。