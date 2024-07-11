爭冠最後直路　威哥Pierre齊曬冷

嚟緊星期日喺今個馬季最後一期賽事，冠軍練馬師仍然鬥得非常激烈，榜首嘅伍鵬志同落後一場排第2嘅呂健威同精銳盡出，分別派9駒同10駒出賽，就等我哋《東網》馬經同大家分析下個爭冠形勢。

呂廐其中一匹爭冠重心相信會喺第2場二班1200米「龍之輝」身上，此駒上仗喺潘頓胯下大勝6個半馬位，惟該組賽事水準偏弱，加上喺大雨下舉行，同埋「龍之輝」早前試閘時出閘跪一跪，為今仗增添唔少疑慮。而「龍之輝」、伍廐嘅「美麗第一」同告東尼馬房嘅「八駿巨昇」皆為放頭馬，或影響「龍之輝」發揮。

而威哥亦將「遙遙領先」(第7場4班1400米)、「禪勝輝煌」(第8場一班1600米)及「包裝天將」(第9場3班1200米)交畀冠軍騎師潘頓策騎，「好勁力」、「手機錶霸」及「龍船快」等有近績嘅賽駒亦悉數上陣。威哥如果要反先Pierre ，就至少要拎到1冠2亞。

Pierre方面，雖然排面無威哥咁強，但「美麗第一」、「我做到」都不容忽視，初出馬「比特星」試閘表現不俗，亦將「初戀」同「堅闖」交比潘頓策騎，把握主動嘅Pierre 如果拎到1W，奪冠機會就十分之大。