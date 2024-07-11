【蹄聲妙影】4年前煞科　走得麼冇鼻哥

依家搭港鐵，大部分站嘅月台都裝晒幕門，務求將事故發生機率減到最低，而喺上年暑假，馬場站亦都裝好晒幕門，馬迷可放心乘搭。不過，好多馬迷反而鍾意喺火炭站出，然後經銀禧條行人隧道，再沿天橋入沙田馬場，畢竟火炭站班次密啲，同埋潮流興健康，行多啲路都有益身心。

再者，假如途經天橋時遇上跑緊1000米直路賽，馬迷仲可以睇到群駒中段鬥爭位嘅激烈畫面，好多人仲帶埋細路專誠企喺天橋上面睇，有馬迷形容好似睇緊澳門大賽車咁添。不過，火炭站月台就因未裝好幕門，早前有名男子趁機進行極限運動「飛躍道」（Parkour），冒險跳越月台之間嘅路軌，幸好冇釀成意外。

至於沙田馬場喺賽事期間，就未發生過馬迷闖入跑道，但4年前「無極戰士」(已退役)喺馬季煞科日一場1400米草地賽事，就試過轉彎向外斜跑，導致騎師梁家俊被拋下，之後隻吉馬仲撞爆埋防撞欄，繼而衝咗出公眾席門口公廁附近，好彩冇撞到人，有馬迷笑稱匹馬可能馬有三急，但最終好快畀工作人員捉番，東星記得當時同班行家走足400米去影呢單嘢，真係氣都咳埋。

近日，沙田馬場1000米公眾席門口路段逐步加建圍欄，一來以防再次發生參戰馬衝出街嘅意外，二來如果有人突然闖入跑道，等如球迷衝入球場攬住美斯咁，真係未必即刻捉得住，所以依家整番啲圍欄，人馬安全可大大升級！

初步提供:

第5場(4)初戀+(12)四喜鳥

第10場(12)君智盛+(14)我做到

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星