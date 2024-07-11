【賽馬以外】臨天光先瀨尿？

就快煞科，除咗冠軍練馬師之爭外，好多嘢都塵埃落定，各路人馬都係想平平安安，快啲完季，有咩就放完假，嘆完世界，等下季先至講。始終搏足一季，吊頸都要抖一抖。不過，估唔到今季無驚無險又做冠軍嘅潘頓，隨時臨天光先瀨尿，事關佢尋晚騎「獵寶勤」得第4名嘅騎法就畀競賽小組抽秤，仲要押後研訊，最終究竟會咩結果，暫時唔會知，而馬迷最關心嘅就一定係潘頓今次走唔走得甩，係咪會畀人罰呢？

潘頓騎「獵寶勤」嘅發揮係點，相信有睇賽事片嘅人都會有自己睇法，以今季潘頓畀大家嘅印象，受到批評就意料中事，但如果有睇賽後報告潘頓嘅解釋，筆者唔會覺得非常唔合理，因為「獵寶勤」喺直路真係有啲失去平衡，片出片入嘅，去到最後50米佢先修正到再騎，點知就係咁，拉士唔好彩畀「皆益善」過咗得殿軍，就搞到咁大回響。先利申，如果筆者都有買「獵寶勤」位置嘅話，見到咁樣輸，都係會好激氣，同埋馬迷覺得作為冠軍騎師，潘頓係咪有方法早啲修正？只係呢啲都係觀點與角度，既然押後研訊，競賽小組梗係覺得有啲問題，最終會有咩結果？真係要睇潘頓同蔡約翰有咩講喇。

如果問筆者潘頓今次有冇事，真係五十五十，因為騎嘅力度同埋馬匹片出片入嘅情況，都係主觀判斷，有時真係騎師自己先感受到。又或者咁講，如果呢單嘢發生係季中、季初嘅話，潘頓可以唔會拗咁多，索性停賽算。但大家都留意到，呢輪啲騎師被罰停賽，都係用罰款代替，萬一佢今次真係畀競賽小組罰停賽，隨時停6至8日嘅話，而潘頓嘅成績，8至10萬先代替1日應該係最低消費，咁計吓都知條數咁誇張。當然，究竟呢類停賽係咪可以用錢嚟代替，筆者唔太清楚，咁如果要潘頓下季初停幾日先復出，咁又可唔可行呢？不過，去到呢啲環境，又無理由要幫個騎師諗嘅，如果真係犯規，罰係無可避免，只係諗下點樣執行啫。

潘頓突然騎「獵寶勤」有手尾跟，相信依家最擔心嘅除咗係佢自己，應該就係呂健威、伍鵬志喇，事關呢兩位爭冠練馬師，喺禮拜日都有馬交畀呢位冠軍騎師搏殺，當中尤其威哥更緊張，有4駒攜手出擊，而伍鵬志都有「初戀」、「堅闖」畀潘頓，萬一呢位好手畀「獵寶勤」事件影響心情，搞到陣上發揮唔到100%嘅話，對佢哋梗係大影響啦。

其實潘頓去到呢一刻都冇咩求，佢目前唯一嘅目標就係想盡快打破埋韋達嘅香港騎師累積頭馬最多紀錄，究竟今次「獵寶勤」呢單嘢對佢有幾大影響，相信過幾日會知啩？因為照計冇人想馬季完咗先繼續研訊吧。

■山無陵