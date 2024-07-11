【點睇落後緊？】威哥：我仍有信心、好樂觀！

2023/2024年度冠軍練馬師之爭仍具變數，將延至週日（7月14日）在沙田舉行的馬季煞科日才有分曉。目前落後1場頭馬的資深練馬師呂健威佈下強陣，準備派出10駒爭功，有信心能夠反壓領先多時的伍鵬志，首嘗冠軍練馬師滋味。

現時累積66場頭馬的呂健威將派馬角逐週日11場賽事的其中9場，而暫時累積67勝的伍鵬志則會在其中7場賽事中派馬上陣。曾任呂健威馬房助理練馬師的伍鵬志目前在亞、季軍數目上均佔優，因此呂健威至少須取得2勝，方有機會後來居上。

呂健威在季尾持續威脅伍鵬志的榜首地位，但在對上4個賽日成績未盡如人意，僅取得1勝11位，不過他未感氣餒，對奪得冠軍練馬師殊榮仍感到樂觀。

呂健威說：「仍然有機會（成為冠軍練馬師）。每一場賽事都重要，任何事都有可能發生。每一場賽事形勢都不同，例如排檔和步速。」

「我仍具信心，很樂觀。」

呂健威週日派出的賽駒分別為「龍之輝」、「禪勝輝煌」、「包裝天將」、「包裝必勝」、「龍船快」、「包裝福星」、「開心樂園」、「遙遙領先」、「好勁力」及「手機錶霸」。

伍鵬志則以經驗豐富的「韋小寶」領軍，其餘參賽馬包括「我做到」、初出的「比特星」、「美麗第一」、「無敵精英」、「初戀」、「堅闖」、「盈妍威楓」及「祥龍駒」。

呂健威期望「龍之輝」週日能夠在第二班1200米中奪標，取得3連冠的佳績，助他取得冠軍練馬師榮銜。

3歲馬「龍之輝」今仗將由潘頓執韁，與6匹對手較量，包括廄侶「包裝必勝」以及伍鵬志麾下的「韋小寶」和「美麗第一」。

呂健威說：「馬兒（『龍之輝』）持續進步。我不肯定牠是否喜歡跑上仗的（軟慢）場地，或者牠能夠應付當時的場地，而其餘對手則未能做到。牠是一匹很有前途的新秀。」

「牠仍未懂得如何適當地競跑，不知道競賽的竅門，只會由出閘開始便用盡全力。」

香港冠軍騎師方面，潘頓已篤定第7度榮膺冠軍榮銜，週日將在另一場賽事第一班香港馬主協會錦標（1600米讓賽）再與呂健威合作，策騎他麾下的「禪勝輝煌」競逐錦標。

呂健威說：「『禪勝輝煌』目前狀態不俗。我相信第一班賽事適合馬兒發揮，因為牠的實力仍未達致分級賽爭勝水平。我認為牠今仗有望成為爭勝要角。」

「包裝天將」將競逐第三班1200米，在潘頓胯下自第8檔出閘。呂健威希望這匹「動畫英雄」的兒子能保持不敗之身。

他說：「牠也是一匹好馬，但出道至今只曾上陣1次。這匹3歲馬今仗將升班角逐。我認為牠來季會繼續有好表現。」

呂健威在談及麾下10駒在煞科日的機會時說：「牠們最近評分均已上升，或會增加爭勝難度。勝負將取決於陣上形勢及牠們的檔位，一點點運氣也同樣重要。」

「我認為『龍之輝』最有爭勝機會，牠是我週日旗下實力最強的參賽馬。」

呂健威最廣為人知的成就是訓練出3屆香港馬王「金鎗六十」，而他在港從練至今曾兩度躋身練馬師榜三甲。他於2019/2020年度馬季勝出63場頭馬，在姚本輝（67場）及告東尼（65場）之後在該季練馬師榜位列第3。

呂健威上季以67場頭馬刷新個人從練以來的單季頭馬紀錄，在練馬師榜居第2位，僅次於12屆冠軍練馬師蔡約翰（79場）。上季首季設廄從練的伍鵬志也表現出色，以41場頭馬在練馬師榜位列第10。