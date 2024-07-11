今屆冠軍練馬師之爭，要鬥到最後一日！剛剛谷草煞科，伍鵬志只交出1P，而連場搏殺的呂健威亦係交2亞2季贏唔到，現時最新形勢，伍鵬志成績係67冠54亞55季，呂健威成績則為66冠53亞52季，伍鵬志仍領先呂健威1W，計亞、季軍亦是佔上風，但去到最後一期，大家出盡法寶，隨時會有變數。

計牌面，威哥今次沙田煞科確是精銳盡出，一出即勝贏到對手冇得跑的「包裝天將」，亦再用上贏馬拍檔潘頓轉場再搏，而上屆香港拍賣會860萬標王「手機錶霸」，在軟地鬥輸畀「陽光勇士」後捲土重來，加埋「禪勝輝煌」、「好勁力」、「包裝福星」及「龍之輝」等好馬，威哥有望反先。

伍鵬志則有一場優勢，只要周日每贏多一場，呂健威要過頭就難度倍增，最有餐士係谷草轉來沙田的「美麗第一」，此馬上次谷草兜大圈加速仍得第3名，質高馬轉場未見下風，同場更有上次入Q回勇的廐侶「韋小寶」作雙保險。尚有初出第5名已有好走勢的「初戀」、最近試閘一放而回的「盈妍威楓」、剛剛谷草上名的「我做到」等，全部操足準備就緒。無論最終冠軍誰屬，兩位練者煞科必戰意鼎盛，馬迷一於買「志威馬房」獨贏及連贏過關！