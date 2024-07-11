煞科2,000萬三T信潘頓

周日全季最後一日賽事有2,238萬元大賞！預計三T一注獨中派彩高達2,000萬元，而第11場四重彩及四連環多寶則有238萬元，切勿錯過攞尾彩機會。呂健威及伍鵬志爭冠成焦點，而潘頓亦盡擸兩位練者兵器，三T編在第5場至第7場，潘頓頭兩關策騎伍廐「初戀」及「堅闖」，尾關則策騎呂廐「遙遙領先」，騎者有望在最後一日由頭贏到尾，三T就用佢坐騎做膽！

三T大彩池若用雙膽可以慳注碼，當然最重要找到兩匹有信心跑入三甲馬匹。

三T頭關第5場四班1200米，除了「包裝福星」操足見勇，「初戀」上仗初出跑同程即得第5名，睇番早段步速甚慢下，沿途居二疊靠轉彎加速，反應理想，今回潘頓接手，由7檔轉排2檔起步，形勢改善跟牢好衝。配腳中，記得要兼顧「嘉應勇士」，主動馬排13檔也可以積極擺前走，尚有「四喜鳥」4歲馬評分有利，返田草贏馬路程要留意。

三T次關第6場四班1400米，蔡約翰馬房的「神馳」上仗於布文胯下得第3名，最近騎者再親自試閘結果輕鬆追贏，操勇排1檔靚位，當然予人信心。

至於伍鵬志與潘頓攜手的「堅闖」，應是最大勁敵，本身季內配潘頓贏過同程，早前谷草表現平平，上仗返田草則於直路受阻，未能發揮出最大威力，今回在A跑道排10檔只要留放得宜，相信又可以恢復強勁本色。

三T尾關第7場四班1400米，「遙遙領先」今季3仗共取2亞1季全上名，演出十分準繩，上仗初跑1400米已吸收經驗，今次排在6檔亦可走位機動，潘頓取來帥權應有把握。至於容廐「翹峯」已連贏兩仗，現時正處勇境，仍居四班也有望坐位望贏，作三甲馬膽亦穩陣。

尾場四重彩四連環掀高潮

手機錶霸助攻238萬

過往煞科日跑到尾場必然掀起高潮，投注額特別高，而今次第11場四重彩及四連環更有多寶238萬，相信好多馬迷都會踴躍投注此項彩池，建議揸雙膽「手機錶霸」及「盈妍威楓」。

呂廐「手機錶霸」出道至今全入三甲極之準繩，剛戰於軟地力追「陽光勇士」得第2名，實際已彈甩後面對手頗遠，今次場地若正常威脅更大，威哥爭冠去到尾場無保留，揀膽一定信佢。另一位衝冠的伍鵬志則派出兩駒，「盈妍威楓」季尾兩戰都跑得接近，上次留後追得第7名，今回賽前再試大閘擺前走勝出，同樣有力幫練者拚盡言勝，值得信賴。

配腳方面，東廐「同樣美麗」扳到潘頓操刀，剛戰重入前列證明季尾復勇，本身戰力在三班亦有分量，當然要留意。姚本輝最近手風甚順，最近7期賽事有6次錄得頭馬進帳，所派的「金佰令」早前於同程1400米入Q，今次用黃智弘減7磅兼重戴頭罩有變數，可以拖腳。

羅富全馬房的「大紅袍」擺前走常有神來之筆，博佢今次重新走入前4名，四重彩應有好分頭。尚有鄭俊偉馬房的「滿歡笑」前仗贏過同班同程，與湯普新亦夠合拍，也要吼實。