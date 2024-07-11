連續6年搏到最後一日贏馬　問吓安仔辛唔辛苦？

田泰安剛谷草夜賽煞科起孖，騎者全晚表現雀躍，在騎師派送公仔給場內馬迷時，安仔更一度興奮沿住外欄狂奔與馬迷擊掌，今次周日沙田煞科，安仔必想乘勇勢繼續取得頭馬進帳，跑完尾場再同各位馬迷慶祝！再睇安仔近6年煞科日俱有頭馬交出，去到最後一日都做好自己本分呀，而今次10匹坐騎中不乏勇銳分子，當中「競駿天下」最近試閘勝出，而「南區旺」上仗得殿軍亦踏上正軌，值得格外重視。

第1場五班1200米，羅廐「南區旺」其實上季出道第2仗已交由田泰安策騎，人馬其後亦曾闖入一席季軍，來到今季馬匹似乎較慢熱，雖然曾在四班入Q但威脅不算太大，惟繼續吸收經驗下，上仗五班由谷轉田即使沿途擺前望空仍得殿軍，走勢有進步，鎖定目標用王牌再攻田草1200米，安仔騎過應有默契，機會秤先。

第7場希廐「競駿天下」歷來兩W俱在五班建功，今季贏完重上四班即多添兩席季軍，因此現評42分也不能忽視。留意此駒上仗6月初雖然改配田泰安拚敗，但在回一回氣後工夫顯著加強，除了有拍跳，今月初更由安仔親試泥閘得第1名，追勢相當悅目，埋門騎者再快跳仄準，操夠再吼準煞科日出擊，必想衝出歷來第3W。

田泰安其餘場次機會坐騎尚有不少，其中第4場四班1800米接手姚廐馬「風火恆雲」亦要留意。此駒上仗初跑田草1800米即得季軍，該役頭馬「春風萬里」再出取得連捷，可見賽績甚有水準，加上吸收了一仗同程經驗，表現可期再進，用王牌捧得過。

此外，第8場一班1600米，香港馬主協會錦標，賀廐「增有」上仗135磅拚敗後今次改由安仔接手僅負126磅，排6檔不俗，隨時交回強橫後勁，要提防。