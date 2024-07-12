「沙田馬場日日賞」壓軸大抽獎　有機會獲「金鎗六十」鑲畫

馬季煞科日「沙田馬場日日賞」壓軸大抽獎

首度送出冠軍名駒「金鎗六十」珍藏紀念鑲畫

2023/24馬季接近尾聲，馬迷於馬季煞科日在沙田馬場現場，除可親睹緊張刺激的煞科戰，見證馬壇精英的領獎時刻，觀賞氣氛熾熱的星級表演等，更可參加「沙田馬場日日賞」壓軸大抽獎，有機會贏取指定旗艦手機及極具收藏價值的「金鎗六十」紀念鑲畫。只要於7月14日煞科當日，在沙田馬場答中「沙田馬場日日賞」問題，即可獲一次抽獎機會。

「沙田馬場7月大抽獎」獎品

大獎3份（約港幣$10,199）

指定6.7吋螢幕手機(256GB)一部及指定「金鎗六十」珍藏紀念鑲畫一份

二獎350份（港幣$100）

香港賽馬會港幣$100餐飲禮券一張

推廣生意的競賽牌照號碼：58817

「沙田馬場日日賞」參加方法

馬迷進入沙田馬場範圍後，透過「馬會投注三合一」應用程式的「馬上發現」進入遊戲頁面，即可參與「沙田馬場日日賞」，過程簡單方便。只要於晚上7時10分，首500名按指示提交正確答案的參加者，可獲得指定獎品一份。

馬季煞科日「沙田馬場日日賞」豐富獎品：

「沙田馬場日日賞限定」小馬摺疊環保袋及「金鎗六十」匙扣500份

有關獎品須於指定日期在指定地點領取，不設代領或補領及不能兌換現金。受條款及細則約束。詳情請參閱馬會活動網頁。