攜手贏完港林福將　全哥家俊煞科追多次！

本地薑梁家俊剛周三谷戰以「港林福將」食尾胡，為今季壓軸夜賽劃上完美句號。這位港產騎師周日煞科賽乘勝追擊，再加上他連續3季煞科戰俱有馬贏，今回與羅富全攜手合作「追風」及「美麗在線」，以及再為「機緣醉夢」執掌帥印，有力在馬季最後一戰好夢重溫。

在過去3季的煞科戰中，梁家俊例有馬贏，分別勝出「飛霸龍」、「冰雪奇遇」及「安遇」，今季若要延續傳統，3匹羅廐賽駒「追風」、「發財先鋒」及「美麗在線」最有睇頭。其實騎者近兩季皆與羅廐合作最為緊密，今季共有9W來自羅廐，乃他的頭馬主要來源，所以最後一戰合作當有憧憬必要。

第6場「追風」是今季開上前線之羅廐生力軍，經過兩場跑短途熱身之後，上場大幅增程出戰谷草1650米，3歲馬後上展現走勢，仄準實力之後今轉場縮程出爭1400米，練者躊躇滿志，再對梁家俊委以重任，絕對是騎練煞科戰爭勝之重要籌碼。

第10場廐侶「美麗在線」，無疑今季表現平淡，連敗下累積不少減分，前仗由鍾易禮出戰田草1800米得第4，後上悅目已有復甦走勢，經過上場變化地敗績洗底，煞科賽毅然鎖定勝途再戰，交代心態明顯。

機緣醉夢人馬合拍

至於第7場重新接手鄭廐「機緣醉夢」，近仗一再受制於不利排檔及取位際遇，梁家俊曾策騎兩度上名夠合拍，今仗重執帥印，且有理想檔位之助，或會隨時帶來煥然一新表現。