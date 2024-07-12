師徒對決！伍鵬志講5匹焦點截擊呂健威！

馬季煞科戰周日上演，伍鵬志將與呂健威作季內最後一拚，期望主力賽駒爭功，助他於從練第2季便榮膺香港冠軍練馬師。

伍鵬志暫時累積67場頭馬，居練馬師榜首位，僅領先第2位的呂健威1場頭馬。伍鵬志周日派出9駒角逐7場賽事，而呂健威則有10駒在9場賽事中上陣。

現年40歲的伍鵬志曾任呂健威馬房助理練馬師兩年，於2022/2023年度馬季開始設廄從練，他目前亞、季軍數目上均較呂健威多，即使雙方頭馬數目最終打成平手，伍鵬志仍有較大機會榮登冠軍寶座。

伍鵬志視「堅闖」為勝算較高的一駒，此駒競逐第6場四班1400米，他表示：「我認為『堅闖』是我們勝算較高的一駒，牠上仗表現十分出色，只是在直路上略欠運氣，牠末段衝刺良佳，希望今次運氣會較好。」

「韋小寶」將在布文胯下出爭第2場二班1200米，與呂健威的「包裝必勝」及「龍之輝」交鋒，而伍鵬志也會派遣「美麗第一」競逐。伍鵬志說：「『韋小寶』上仗表現很好，只是稍欠運氣，不敵實力較佳的『合夥奔馳』。『美麗第一』上仗則首次跑二班賽事，牠之前一直競逐三班賽，需要有更大進步才有足夠實力在升班的情況下爭勝，但我不認為牠在沙田上陣會有問題，因為牠也曾在田草有好表現，希望牠今仗早段能稍為收慢留後，末段以佳勢上前。」

「比特星」首次在港上陣，競逐第9場三班1200米，伍鵬志表示：「馬兒試閘表現良佳，上周的試閘表現悅目，看來具備潛質。我期望『比特星』首仗能取得頭5名，贏一些獎金，那樣我就心滿意足了，今仗對手包括『包裝天將』，牠是一匹優秀賽駒。」

伍鵬志的「我做到」出戰第10場三班1600米，他說：「『我做到』準繩可靠，只是近仗在排檔方面稍為欠運氣，今仗移師沙田應不成問題。我們會奮力爭勝，希望替馬主贏得特別獎金。」