呂健威要名正言順KO伍鵬志

今個馬季冠軍練馬師之爭，伍鵬志與呂健威同為爭奪從練首項個人冠軍銜頭，鬥至煞科終極一戰，歷史重演一如2012/13馬季，葉楚航戰至該季最後一場賽事，才靠「勁飛翔」奠定勝局，以一場之差力壓告東尼奪冠。如今兩位主角以1W之距殺入直路，究竟伍鵬志派出9駒能成功力拒來犯，抑或呂健威可以10駒大軍終極反先？依然存在不少變數。

目前伍鵬志以67：66領先呂健威，雖然呂健威暫時落後1W，但因為亞軍次數同樣是落後伍鵬志1亞，假若伍鵬志沒有頭馬見面，呂健威必須取得2W才能稱冠，如只得1W追成平手，就要計算亞軍次數，威哥同樣未能扭轉劣勢，然而站在雙方力爭名正言順登冠心態，自然不會期望以亞軍次數論英雄。

呂健威7月一再布下強陣，務求追平甚至反先對手，無奈運氣一般，4個賽日只錄得1冠，卻有5亞6季上名成績，而且不乏短距離失諸交臂。今戰絕地反擊不容有失，10匹參戰馬雖然少了嫡系殺手何澤堯助陣，但潘頓與希威森各騎4駒，賀銘年騎「好勁力」，再由布文夥拍「手機錶霸」守尾門，可謂精銳盡出。

當中潘頓與呂健威季尾合作命中率極高，自5月至今合作13次，共獲8冠2亞1季2殿，壓軸夜賽2戰以「江南勇士」補出拚獲亞軍未竟全功，惟有寄望今戰帶來重要勝利，季內3捷的「龍之輝」，以至一出即勝的「包裝天將」，兩匹PPG新星固然寄予厚望，甚至近績不弱的「遙遙領先」與「禪勝輝煌」，關鍵時候毅然改配潘一哥掛帥，練者求勝心切，也是表露無遺。

呂健威上季摘下67W，刷新個人從練以來單季頭馬紀錄，如今季最終能夠反敗為勝，締造頭馬新紀錄兼首嘗冠軍練馬師滋味，更是別具意義。