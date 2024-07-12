港日澳5勝一級賽　浪漫勇士登香港馬王寶座

冠軍人馬獎頒獎典禮今日舉行，「浪漫勇士」季內5勝一級賽，包括香港盃、香港金盃、女皇盃，以及代表香港遠征攻陷澳洲覺士盾及日本安田紀念賽，以大熱門姿態成為最佳中距離馬，同時成為本年度香港馬王。此外，雖然最受歡迎馬匹得主尚未公布，但「浪漫勇士」幾乎坐定粒六，成為本年度3料香港馬王應該穩如鐵塔。馬主劉栢輝表示，「浪漫勇士」係實至名歸。

練馬師沈集成非常感恩遇上「浪漫勇士」，要多謝馬主劉生聽從意見購入呢匹馬，亦多謝馬會引入此駒，同時感恩馬主有咁大勇氣去澳洲跑覺士盾，雖然中間經歷重重難關，包括要要照CT Scan，但都克服到。沈集成仲話只要劉生唔嫌棄，之後都會幫劉生效力，同時要多謝馬房團隊，亦要多謝已故師傅愛倫教佢咁多嘢，而佢都會傾囊相授，希望話畀所有人知中國人都贏到外國賽事。

沈集成亦不忘感謝太太，太太係馴獸師，而佢係一隻野獸，同時囝囝都畀咗好大動力佢，否則已經選擇退休。

3屆香港馬王「金鎗六十」雖然季內只上陣兩次，但依然勝出一級賽香港一哩錦標，結果破紀錄連續4年捧走最佳一哩馬寶座。

「加州星球」季內勝出一級賽女皇銀禧紀念盃，而且代表香港遠征杜拜，攻陷阿喬斯短途錦標，順理成章榮膺最佳短途馬。練馬師告東尼表示「加州星球」下季部署同今季相若，唔會考慮9月下旬嘅日本短途馬錦標，現時計劃係年底香港國際賽，有機會就再去杜拜衞冕阿喬斯短途錦標。

「錶之銀河」雖然喺打吡飲恨只跑第2，但季內勝出精英碟及獅子山錦標兩項三級賽並於G1女皇銀禧紀念盃跑第2，季內6勝頭馬，成為今年嘅最佳四歲馬。最佳長途馬由「錶之五知」奪得，雖然此駒今季未贏過，但6度跑入三甲。

「錶之銀河」代表楊俊建、楊潔怡表示下季此駒會繼續進軍各項分級賽，希望可跑12月香港一哩錦標。楊潔明續表示，「錶之五知」馬名係取自「5G」諧音，因家族生意與科技有關，當購入「錶之五知」時正身處5G年代，依家已經由5G去到6G，總之對於愛駒獲獎非常高興。

「嘉應高昇」季內7戰取得5冠2亞，而且攻下三級賽沙田銀瓶，奪得本年度最佳新馬殊榮。同時，「嘉應高昇」累積59分評分升幅，成為最大進步獎馬匹，馬主團體經理人葉志明感謝希斯引入呢匹馬，亦多謝馬房員工嘅照顧，希望愛駒馬如其名，下季步步高升。