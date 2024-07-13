【練馬師王】合作勝出率高達44%　呂潘配拍住封王

在「練馬師王」彩池中，今季以呂健威贏12次最多，剛好壓過11次封王的伍鵬志。來到馬季煞科，兩位華籍倉主均為冠軍傾力一戰，但比較出馬陣容，呂廐戰駒明顯秤先，有望歷史性登頂。

呂健威今季起用潘頓34匹次，累積15冠4亞4季，勝出率高達44%，成績耀眼，煞科戰雙方4匹合作馬「龍之輝」、「遙遙領先」、「禪勝輝煌」及「包裝天將」勢成焦點所在，難怪開售不久火速被熱捧！第8場香港馬主協會錦標，呂健威曾以「輝煌星」及「錶之未來」壓軸捧盃，今屆派出一哩能手「禪勝輝煌」列陣，可望重溫好夢。查潘頓季內跑田草1600米贏過11W，當中4場屬盃賽場合，今次首度為「禪勝輝煌」效力，值得憧憬。

至於第2場呂廐雙龍出海，「龍之輝」負磅較輕，機會當然好過掛頭牌的「包裝必勝」。「龍之輝」自改由潘頓策騎，兩出兩捷，上場更大炒亞軍6個半馬位，愈跑愈進步。因穩袋12分，故此有意投注呂健威「練馬師王」的話，適宜在第2場開跑前「入場」落注。

值得一提，在這場冠軍練馬師爭奪戰之中，何澤堯卻選擇「棄騎」，上次由他策騎的伍廐「無敵精英」及呂廐「好勁力」，今仗均要換人跑，站在中立一方。第10場「好勁力」上場再戰2000米失敗，或許路長多少，重返兩捷的田草一哩路程，可望提升競爭力。此駒試過初配霍宏聲、艾道拿及何澤堯即跑前2名，易於發揮，換上賀銘年當然難掉輕心。

「練馬師王」開售賠率

1.呂健威 1.55倍

2.告東尼 8.0倍

3.伍鵬志 9.0倍

4.姚本輝 16倍

5.方嘉柏 20倍

6.容天鵬 22倍

7.蔡約翰 35倍

8.葉楚航 40倍

9.黎昭昇 30倍

10.賀 賢 40倍

11.大衛希斯 60倍

12.鄭俊偉 65倍

13.羅富全 65倍

21.其他練馬師(沈集成/廖康銘/韋達/巫偉傑/丁冠豪/蘇偉賢/文家良徐雨石) 65倍