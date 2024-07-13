【張基焦點】美麗在線回勇反擊

羅富全與梁家俊今季合作不乏佳作，而在周日煞科戰，則有「美麗在線」攜手出擊，此駒減分已多，可起作用。另外，「金佰令」路程有根據，改用有磅減的黃智弘，自然提升戰鬥力。「全神貫注」剛戰匆匆再出遇上不利形勢才失準，在五班始終有優勢。「超霸勝」今次乃加盟韋廐後第2次出賽，仄準後可交出更佳表現。

第10場三班1600米，「美麗在線」近期無疑賽績較為飄忽，純粹因為對上3次出賽兩度遇上不擅長的黏軟地，而前仗則除羊毛面箍上陣，早段落後甚遠，結果最後狂追至殿軍，走勢理想，今次跑首本田草一哩而且有面箍，可望扳回一仗。

第11場三班1400米，「金佰令」擅長跑快地，之前一直要孭130磅或以上，難免構成壓力影響發揮，今次改用黃智弘只負121磅較為有利，早前刻意運上從化做工夫，然後返回沙田再跳一課，本身望空走問題不大，故此抽9檔仍具競爭力。

第3場五班1400米，「全神貫注」前仗於五班贏同程，抽外檔走來有頭有尾姿態出色，剛戰匆匆再出快馬多，沿途處境不利才輸，今次隔1個月再跑，抽3檔快馬不多，可回復真身。

第9場三班1200米，「超霸勝」之前評分高，沉寂一段時間，但間中亦有好表現，曾於谷草1200米只不敵「小霸王」屬高水準賽績，最近轉往韋廐狀態有起色，上仗重磅兼遲望空，遇不擅長的變化地也有走勢，今次轉馬房第2仗，求交代格。