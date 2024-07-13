【進階選項】手機錶霸穩守尾門

密集式的本地馬季終於來到煞科戰，潘頓第7度登上香港冠軍騎師寶座，剛周三「獵寶勤」的手尾且看事態發展如何？雖則類似鏡頭大家都見慣見熟，問題是，馬迷、馬主甚至圈內同業，意願希望競賽董事小組在判決上能做到一視同仁，季內因騎法失去應有名次、獎金，被董事判罰停賽或罰款者大有人在，請展示專業眼光。

冠軍練馬師之爭鬥到最後一日，落後1W的呂健威派出華麗陣容，當然勝負全掌握在潘頓手上，若然前段場次不幸連番搏失只得位置，還有布文「手機錶霸」守尾門。高價拍賣馬表現非常穩定，上場軟地對「摘星勇驥」子嗣來說都屬考驗，直路所見，原先「手機錶霸」出正腳衝刺，但當接近160米處卻突然換腳，可能是場地太淋，負重下耗力過多力不從心，但馬兒仍憑鬥心負隅頑抗，最終只以四分三馬位不敵「陽光勇士」。今次預計天晴地快，相信「手機錶霸」可以更盡情衝刺，贏埋今場加分部署下季進軍更高級數賽事。

襌勝輝煌一哩最強

第8場香港馬主協會錦標只得10駒角逐。「襌勝輝煌」應是今場大熱門，季內5捷馬功績不必多提，近年較少產自美國賽駒來港服役，且能躋身高班，美國賽駒特點是早熟、擅跑泥地或乾快地。上季新馬賽一出即勝後，今季我等其跑泥地，結果在草地賽由四班一路殺上。前仗希威森有點輪盡被「錶之銀河」力擒，上場1800米換班德禮跟前守好位，卻未能在轉彎走甩對手梗頸四，今次轉開縫眼罩縮回強項一哩，場地乾快勝望壓一。