【三重彩地帶】首次封王感覺猶如初戀

第5場四班1200米，伍鵬志爭取首個冠軍練馬師榮銜，煞科日屯駐重兵，兩張王牌之一卻放在已有保護權的「初戀」身上，雙保險戰意爆燈。再看初出一役，直路遲遲才撻着，但瞬間撲上只負乘多，今次換上潘頓車輪鞭可望及早省起。

「觀天下」初出輕鬆追近，末段締速僅次於再出補中的「極速贏」，應非易與之輩。「嘉應勇士」季初兩度跟「我為您」串Q能力確認，惟健康影響進度，容天鵬處理傷病馬有一手，埋門泥閘放返重拾勇態。「超悅明駒」轉賀廐兩戰均跑前4，水準回穩，上季煞科日建功，季尾馬要防。「幸運傳承」5閘與時並進，「幸運」系乃急進一族。

第9場三班1200米，「明心知遇」近仗面對「合夥奔馳」、「韋小寶」等近百分對手，敗未脫節，今次落班而3至14號馬均是70分或以下，猶如地獄又折返人間，改用重磅布文孭少死鉛，計過度過。「包裝天將」初出谷草輕勝，揸住廿分在手，升班轉場冇有怕。

「超霸勝」上場受制不利追場地仍造最快末段，韋達對來投分子向來急進，可以再追。「時尚風趣」升上三班雖未再建功，但仍連場跑近，班次絕不下風。「豐盛」及「比特星」試閘俱有走勢，不明物體要防。■海東