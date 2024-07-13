【J臣研究所】呂健威下半場變領先

話咁快又到煞科戰，筆者今季未有喺《東網》講波，唔少朋友都私下喺網上平台聯絡小弟問波馬，奈何大部分時間都工作繁忙未有即時回覆，小弟一向唔敢自認係KOL，而其實要做一個合格嘅KOL又要同時搵到食，一日24個鐘都真係唔係好夠。

潘頓有冇重判要今日下午先知，而煞科日重點都係喺冠軍練馬師之爭，賽前伍鵬志微微領先1.5場（領先1場頭馬及1場亞軍），記得筆者喺季初講到，伍鵬志要證明自己係頂級練馬師，有幾個問題要克服，其中就係一隻馬贏完狀態回落，抖夠減夠分再帶上另一波嘅功力，事實睇嚟，佢呢一點未係好夠火候，今日呂廐擺下強陣，要追兩場唔似冇可能。

首先第2場二班1200米，呂廐兩路興兵，計數兩駒都有贏馬條件，「龍之輝」上場變化地大勝或者唔作準，惟前仗1分8秒69總時間贏馬，比起二班標準時間更快，3歲仔跑一場進步一場，計正有力再贏。「包裝必勝」有分級賽上名能力；「占士德」同樣進步但其實搏得多，此兩駒均作配。

如果第2場呂廐馬真係一Q返嚟，兩位練者就冠亞數字都會相同，呂廐有機會於第7場就過頭，「遙遙領先」上場布文攞位論盡，換潘頓唔同講法，且對手實在太弱。配腳方面，「翹峯」連贏兩場有進步，「聚風雲」如果丁廐早段有馬贏，差1W就一定搏盡。「共享富裕」初出追近，1400米肯定更合發揮。喺度再次多謝各位長久各方位支持。