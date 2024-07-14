【耀眼精選】綫路光驊1800掂

今屆冠軍人馬獎響啱啱禮拜五晚圓滿舉行，各大馬匹獎項都名花有主，每年得獎名單揭曉都會引嚟激烈討論，事實上除非呢個唯一嘅香港馬王選舉「獎門人」化，但凡入選馬表現五五波，就「打和，Super!」，否則邊匹馬當選，都會惹嚟其他入選馬嘅支持者不滿，好難滿足到所有人。

由澳洲贏到返香港，再威到去日本，創香港歷史單季5勝G1嘅「浪漫勇士」，當選馬王、最佳中距離馬，加埋基本已到手嘅最受歡迎馬匹，獨攬3個大獎成為大贏家，係眾望所歸嘅選擇；最佳短途馬由「加州星球」當選，亦係當之無愧。今年最惹人非議嘅係最佳4歲馬同最佳長途馬呢兩個大獎，尤其前者坊間唔少人認為，就算唔係打吡冠軍嘅「大至尊」、都應該係有G1響手嘅「賢者無敵」封4歲王，左計右計都未輪到「錶之銀河」。筆者認為呢3匹4歲精英都有當選理由，不過「錶之銀河」單季6勝由1200贏到1800米，唔係好多馬可以做到，係近年少見嘅天才型賽駒，就算陣上跑輸畀對手，都會有種只係受制形勢唔係真輸、戥佢唔抵嘅感覺，未來似乎充滿無限可能，比另外幾匹入選馬更具星味。

煞科戰吼4歲質新分子，出自國際拍賣會嘅「綫路光驊」，5月初出跑直路賽最後200撻着追勢唔錯；上仗跑軟地輸經驗大敗不能作準，今次大幅增程跑1800米更合血統性能，值得一博。