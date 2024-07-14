【分秒在握】肯拼夠勇再撼輝煌

呂健威為爭冠軍精銳盡出，馬迷乘機想搭搭順風車亦人之常情，不過季尾階段，其實呂廐已多番大軍壓境，但成績卻未盡如意，主觀上希望他贏，但理性上卻要多留意其他倉口。「常拼常勇」今季大熟大勇，快馬多有得追。

講馬前先講人，煞科前最多人討論的話題，自然係潘頓騎「獵寶勤」的押後研訊，筆者反覆翻看過影片，自然有點意見要發表。首先，「獵寶勤」轉彎入直路後，的確係有斜跑，但馬匹斜跑的程度，是否影響到鞍上人完全不騎？事實上在最後150米，騎者有近100米是完全沒有催策，如果馬匹斜跑就可以不催策，這對於其他騎師是否適用？其次，如果「獵寶勤」的鞍上人不是潘頓而是其他人，是否必然受罰？足球場上，球星永遠不能凌駕球會，且看馬場上又是否一樣了。

冠軍人馬獎欠直播難理解

剛周五冠軍人馬獎，馬會竟然連網上直播都沒有，讀者來電報館查詢不少，這舉動的確令人費解，畢竟這是馬季最重要的頒獎禮，馬迷想即時知道結果亦很正常，事實上如果拍賣會都有直播，何解冠軍人馬獎的直播要取消呢？

「常拼常勇」上仗與「禪勝輝煌」相同負磅下分列5、4名，兩者只相差四分三馬位，今次再遇，「常拼常勇」少負5磅，計數已有權追回那四分三馬位，加上今次同場快馬甚多，估計至少會有正常步速，此駒重配騎一次即贏的巴度，有分頭，怕乜追？

■長風

第8場 9常拼常勇 4禪勝輝煌

1智取神駒 6中華盛景