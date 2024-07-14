CEO講爭冠籌碼　睇好呂健威4駒迎擊伍鵬志3隻主力

今日馬季煞科戰，焦點落在伍鵬志與呂健威的冠軍練馬師之爭，馬會CEO應家柏先生認為伍鵬志的參賽馬當中，應以「堅闖」、「韋小寶」及「我做到」較具爭勝機會，而呂健威爭冠希望放在「龍之輝」、「禪勝輝煌」、「包裝天將」及「手機錶霸」身上。

至於第8場一班1600米，應總預期步速不會太慢。「禪勝輝煌」上仗角逐1800米三級賽精英碟時，沿途留居二疊第3、4位，最後直路一度領先，直至200米處始被頭馬趕過，結果跑第4名，今賽首次轉由潘頓執韁，並抽得2檔，相信鞍上人會好好把握，是今場頭馬及三甲之選。

「智取神駒」上場重返谷草角逐1650米，力拚之下跑獲季軍，此駒近況出色且表現穩定，今仗可望闖入一席位置。「常拼常勇」重配贏馬拍檔巴度，並抽得1檔起步，若能在最後直路上盡早望空展開衝刺，亦有望上名。

至於賽季壓軸戰是第11場三班1400米，「手機錶霸」是今場贏位首選，此駒季內9次上陣錄得3場勝仗兼全入三甲，今次續配布文且排得6檔，有力再次取得佳績。

「一定美麗」上賽於同程以亮麗姿態取勝，今次相信會是「手機錶霸」的最強對手。「同樣美麗」今季表現不俗，上仗力拚之下僅以馬頭位之差跑第2，今賽交由潘頓執韁有力上名。