潘頓獵寶勤研訊甩身！

今日馬季煞科，賽前進行潘頓策騎「獵寶勤」喺最後直路嘅跑法研訊，潘頓準時抵達研訊室，雖然現身時一言不發，但與蔡約翰就談笑風生。研訊結果出爐，結果係潘頓冇事，跑完今日可以安心放大假喇！

首席受薪董事方顯韜講番「獵寶勤」主要考慮最後200米嘅情況，但成件事都早段講番由900米處，見到「獵寶勤」難以操控，亦有啲外閃，轉彎時亦難以穩定走勢，見到潘頓右手韁繩拉緊，入直路避免阻到「開心馬」。去到200至75米處，「獵寶勤」觸碰「還看今朝」，潘頓先修正，然後又撞到外側嘅「精益大師」。

不過，經過呢件事，小組都考慮到潘頓係咪可以更早時間發力，但潘頓話「獵寶勤」失去平衡，而小組都有考慮呢個解釋係咪合理，覺得可能可以早兩三步騎，但同時亦接納潘頓嘅解釋。

此外，小組考慮過潘頓有冇違反賽事條例第99條(2)同埋第100條(2)，同時賽事保安及誠信部亦畀咗今場賽事嘅投注報告分析，見到「獵寶勤」都有重注，但冇咩值得懷疑，最終裁定潘頓冇事，不過告誡潘頓最後100米可以騎得更好。

注：賽事規例99(2) 每匹馬的騎師均須於整場賽事中採取一切合理而又可容許的措施，確保給予其坐騎十足爭勝機會，或取得最佳名次。

賽事規例100(2) 每一騎師均須以董事滿意的騎法，於趨近賽事結束時及全程均將坐騎力催到底，直至賽事結束為止。