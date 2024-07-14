【戰況R2】伍鵬志：美麗第一只係輸畀錶之銀河咋！

呂健威與伍鵬志冠軍終極對決，第2場立即埋身肉膊。呂健威馬房「龍之輝」喺潘頓胯下被捧成1.5倍全熱門，直路一度出頭，但伍鵬志嘅「美麗第一」喺巴度胯下如飛殺上，結果勝出，「龍之輝」只跑第2，令伍鵬志暫時領先呂健威2W。

賽後，伍鵬志表示「美麗第一」昔日喺韋達馬房時跑田草1200米，分別輸畀自己馬房嘅強手「錶之銀河」、「一代天嬌」等，跑田草1200米係冇問題，其實跑上場之前已經想增程，不過最後都係跑埋上次先，「美麗第一」今場雖然出閘稍慢，但巴度發揮好，賽事有足夠步速，而且特登加戴耳塞，因為「美麗第一」對聲音好敏感，相信呢匹馬下季前景唔錯，下季都係短途跑起。至於「韋小寶」，今場應是服役最後一場，今場表現出色，對其表現感到滿意。

美麗系主理人郭少明表示，一直認為「美麗第一」應付田草1200米冇問題，今次雖然慢閘，但試到隻馬留後衝刺都交到好表現，而愛駒幫伍鵬志贏得重要一場，伍鵬志又幫佢贏埋特別獎金，十分滿意。

今場跑第3名為布文「韋小寶」，希威森「包裝必勝」跑第4，呢條伍呂四重彩派$4,771。

第2場賽果：7-5-2-1

二重彩賽果：7-5(最後賠率21)