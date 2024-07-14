潘頓被告誡行為低於持牌人士操守標準

小組於7月10日押後就潘頓在是賽策騎「獵寶勤」的方法展開的研訊，並於今天恢復進行研訊。小組今天聽取了潘頓及「獵寶勤」練馬師蔡約翰的進一步證供。小組也聽取了「獵寶勤」其中一位馬主林棣權的證供。小組也考慮了賽事審查及投注分析部的詳細報告，該報告指「獵寶勤」投注方面受到追捧，獨贏賠率於開閘前一刻由9.8倍下跌至7.85倍，並且其他投注平台沒有發現任何異常的賠率變動。因此，小組認為是賽不存在任何誠信方面的疑慮。考慮了潘頓今天提供的進一步解釋，小組認為：

•「獵寶勤」於跑離900米處時內閃，導致潘頓須修正坐騎；

•「獵寶勤」自過了600米處後起在轉彎時外閃，導致潘頓須收緊右邊韁繩以阻止坐騎向外斜跑；

•「獵寶勤」進入直路後不久於跑離350米處時內閃，導致潘頓停止策騎及修正坐騎；

•「獵寶勤」於接近175米處時內閃，與「還看今朝」互相觸碰，導致潘頓須修正坐騎；

•「獵寶勤」於接近150米處時向外斜跑避開「還看今朝」，因而與略為向內斜跑的「精益大師」互相觸碰。

考慮了該等事件後，小組判斷潘頓自接近100米處時當「還看今朝」上前超越坐騎起停止催策坐騎是否合理。潘頓解釋，由於「獵寶勤」此時仍未取得平衡，他因為擔心坐騎將斜跑及造成干擾，遂不願全力催策坐騎。他說，儘管坐騎在最後50米保持平衡，因此他能夠力策坐騎，但坐騎在他催策下持續向外斜跑，因而進一步與「精益大師」互相觸碰。

考慮了所有證供後，小組未能充分確定潘頓的行為不合理及違法賽事規例。然而，小組告誡潘頓，他應盡可能全力催策坐騎以確保坐騎取得最佳名次。

小組於研訊結束時就潘頓於7月10日研訊期間的行為向他發出警告。小組告誡潘頓，他的行為低於一名持牌人士的操守標準，他今後應確保尊重競賽董事小組及小組執行的程序。