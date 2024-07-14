【從練28載登頂】心情像坐過山車！威哥話今日一度絕望！

呂健威表示今日喺佢從練以嚟最重要嘅一日，畢竟贏到冠軍練馬師，仲要係鬥到最後一場先分到勝負，真係好激烈。而當伍鵬志贏完「初戀」之後，威哥表示個心情好沉重，因為當時被拋離3場，雖然亞軍追和咗，但季軍又落後，所以要追返就要贏3場加1個亞軍，好彩最後贏夠4場。

威哥認為今日轉捩點係下半場，本身威哥都對「龍之輝」有信心，但諗唔到比Pierre嘅「美麗第一」贏返轉頭，係直到「包裝天將」贏完之後，頭馬數追返69平數，先覺得有機會贏冠軍，到第10場「好勁力」拎到第2，正式升上榜首，尾場「手機錶霸」就錦上添花，當時係非常開心，從練28年無諗過可以贏冠軍練馬師。

關於今次奪冠關鍵，威哥指因為搵到好騎師幫手，加上有啲後生嘅馬發揮到水準，同時亦有汲取2019/20馬季爭冠失利嘅經驗。

另外，威哥表示從練28年要特別多謝屋企人，因為做馬房嘅作息時間同平常人好唔同，其他人放假時我要返工，所以好多謝屋企人支持，好開心可以喺今日全家入場支持下奪冠。威哥指暫時唔會有特別嘅慶祝活動，會休息下，希望下季啲後生馬恢復得好，經過暑假之後再進步，可以參與下大賽。