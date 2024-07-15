【賽後報告】湯普新罰錢代停賽　你知我拼流鼻血兼心臟異常

是日賽後報告撮要：

第1場：楊明綸「馬特峰」因起初過磅時沒有攜帶馬肚帶，以致須將他的馬鞍由配鞍處送回讓他重新過磅，被罰款3,000元。「合金皇」在起步點踢中欄杆，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「最多歡笑」入閘後以後足豎立，將左前腿擱在閘廂間隔上。小組按照獸醫意見著令「最多歡笑」退出此賽。小組認為「最多歡笑」的閘廂行為難以接受。「最多歡笑」必須試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。

第3場：抵達閘廂後，巴度報告，「爸巴閉」於前往起步點途中咳嗽。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。

第4場：「摩界」賽後被發現右後腿有傷口。「妙算歡騰」開閘時四蹄滯立，失地甚多。由於「妙算歡騰」過往曾有類似行為，此駒必須連續多次試閘及格後，才可再次出賽。賽後，艾兆禮報告，「金德義」陣上走勢欠佳，直路上對催策毫無反應。

第5場：賽後，周俊樂報告，他須催策自外檔出閘的「嘉應勇士」，但當居坐騎內側的「鋒王」展現出較快前速時，坐騎未能領先。他說，坐騎在直路上對催策毫無反應，表現令人失望。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢有關他在直路上的騎法時，希威森表示，「包裝福星」跟隨「嘉應勇士」後打算將坐騎移至該駒外側以望空。他說，他於接近350米處試圖這樣做時，由於「超悅明駒」居於坐騎外側，坐騎因而內閃及不願向外移出。他又說，他因此打算讓坐騎推進至「嘉應勇士」內側，但當時「嘉應勇士」向內斜跑，坐騎在該駒之後受困直至過了250米處後。

第6場：「定數」在陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。「奔妙星」接近350米時踢中「神馳」（布文）的後蹄後嚴重失蹄。小組確認於接近350米處時，「神馳」開始推進至「天天得樂」外側，當時「天天得樂」向著內欄斜跑。「神馳」其後略為向外斜跑及被「奔妙星」觸碰後軀，因而轉向外跑，導致布文須修正坐騎。小組譴責布文未有作出更大努力阻止坐向外斜跑。不過，小組同意「神馳」向外斜跑的主因是後軀被觸碰。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示「奔妙星」的氣管內有很多血。

第7場：「機緣醉夢」患有「喘鳴症」。

第8場：小組就「增有」出閘緩慢的閘廂行為發出警告。「常拼常勇」250米處至200米處之間受困而未能望空。賽後，巴度未能就坐騎令人失望的表現提供任何解釋。

第9場：「實現夢想」大部分途程在沒有遮擋下走大外疊。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。賽後，董明朗報告，「金牌活力」陣上發出呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

「你知我拼」賽後被發現流鼻血及心臟出現異常情況，有待進一步評估。

第10場：賽後，希威森表示，他賽前打算讓「艾莉奧」領放，但坐騎未能展現足夠前速以做到這點。他又說，坐騎在直路上對催策毫無反應，表現令人失望。

第11場：「滿歡笑」第2次心律不正常。湯普新（「滿歡笑」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近900米處時，他容許坐騎在尚未帶離「手機錶霸」下向內斜跑，令「手機錶霸」橫越「跑得好快」的跑線，導致「跑得好快」在「手機錶霸」內側失去跑線之際勒避。小組依照慣常做法，判湯普新罰款25,000元，以代替停賽1個賽馬日。在衡量判罰輕重時，小組裁定湯普新的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。賽後，賀銘年表示，他認為坐騎或未能應付上仗後相隔7天再出。

一般事項:

第5場賽後，跑道場地掛牌由「好至快地」改為「好地」。競賽董事小組認為這項更改對第4及第5場應具追溯力。因此，在正式賽果上，該兩場賽事的場地為「好地」。

7月10日跑馬地賽事—第9場（820）

「港林福將」 – 梁家俊因對坐騎的馬鞍前方位置用鞭，被罰款5,000元。