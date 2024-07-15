3歲新星全數失靈　布宜學夥拍磨坊川首勝七月盃

香港馬季剛結束，但暑假照舊有唔少海外轉播賽，當中以歐洲方面為主，即時新聞將會為馬迷陸續報導最新消息，由於大眾焦點都係集中响昨日舉行嘅香港馬季煞科賽，其實歐洲方面响上個周末，陸續有大賽上演，英國就有响新市場舉行嘅重要1200米一級賽七月盃。

今屆七月盃雲集11匹短途精英角逐，响賽前被睇好幾匹熱門3歲新星全數失靈下，由布宜學策騎卓珍妮訓練之「磨坊川」(Mill Stream)，以頸位力壓李奇豐所騎大冷門「大搖大擺」(Swingalong)，以11倍冷W奪標，兩匹4歲馬就此包Q。

賽前被捧成大熱門3歲新星，應屆英聯邦盃得主「構想所在」，大熱倒灶居中跟跑，只跑第5，由莫雅策騎之「古都名河」更不濟跑第9，3歲馬之中就只有「宏達驥」在杜俊誠胯下，以次熱門得季，但以後駒今季兩戰上名的表現，仍難與去季4捷全勝相提並論。

布宜學於是日賽事，更加威風八面，全日食出大四喜，更憑「磨坊川」首勝七月盃，賽後接受訪問，更表示在其印象中，應該係佢從騎第100場G1勝利，同日另一項2歲馬G2超級錦標，布宜學亦為藍營建功，以Ancient Truth大熱摘冠。