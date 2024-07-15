炒飯哥殺到埋身　麥道朗為保冠軍周中提前復出

今年悉尼冠軍騎師之爭，隨住麥道朗因為膽石休戰，令到緊隨其後嘅羅理雅有機可乘，亦為呢項冠軍爭奪戰掀起最後高潮，老麥為咗保住領先優勢，務求第7度稱冠，而响公布星期三肯辛頓馬場舉行嘅賽事，將會提前復出策騎3駒出戰。

麥道朗自6月27日入院驗出膽石問題後，便再未有上陣，休戰前以83W領先，比起羅理雅嘅76W，本來仲有7W優勢，但响炒飯哥鍥而不捨下，响六、日打疊賽期，先嚟連中三元，昨日再添進帳下，已經追至80W，進一步縮窄距離只得3W。

雖然早前麥道朗經理人曾透露，未有復出時間表，而老麥亦趁住空檔，來港出席冠軍人馬頒獎典禮，昨日更有入場欣賞呂健威同伍鵬志呢場冠軍練馬師大戰，但為保冠軍銜頭，今日返國後周三就會提早復出，展現佢要力保悉尼冠軍騎師銜頭嘅決心。

麥道朗响星期三復出只騎3駒，而羅理雅就加倍騎夠6場，誓要全力反撲，連埋呢期賽事，悉尼馬季就只剩下5次賽，睇吓老麥同炒飯哥冠軍大戰，會唔會好似呂健威同伍鵬志冠軍練馬咁精彩，要鬥到煞科最後一場至分勝負。