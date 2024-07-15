尚蒂伊賽後掛靴　巫斯義疊埋心水去練馬

巫斯義响上周末巴黎大賽當日宣布，將會正式掛靴棄騎從練，而昨日响尚蒂伊舉行嘅賽事，適逢法國國慶日，揀啱呢日作為從騎41年嘅告別戰，都可以講係別具意義。

一連兩日嘅告別戰，巫斯義都係只為練馬師杜誠高效力，每日只跑一場，上周末巴黎大賽，就夥拍舊波士阿加汗名下Saganti出戰，8駒只跑第6，而响昨日尚蒂伊最後一戰，只跑一場3歲馬1800米謞賽，坐騎Shannkiyr响呢場16駒競逐賽事之中，只係跑尾二。

雖然壓軸一戰未有頭馬見面，但响跑完第3場賽事之後，現場更為佢舉辦簡單而隆重嘅告別儀式，所有在場騎師列隊兩旁，舉鞭向巫斯義表示敬意，而會方更請來昔日戰友，已榮休練馬師羅廸普，親臨致送紀念品。

巫斯義早在2022年疫情期間，早考獲練馬師牌照，雖然之前一直未有確定何時棄騎從練，但老巫坦言其實自己心目中，早已定下時間表，如今選擇7月正式掛靴，可以趕及下月多維爾舉行之雅康納拍賣會(Arqana Sales)，替旗下馬主搜購良駒，而他亦期望9月牌照生效之後，可以盡快以練馬師身分領軍出戰。