轉播賽繼續為馬迷消暑　下周末英皇錦標揭開序幕

又嚟到暑假越洋轉播賽，為香港馬迷提供炎炎夏日消閑節目，13個海外賽日戲碼，濃縮構成10個賽日，將於下周末(27日)英皇錦標賽馬日揭開序幕。

今年暑假海外賽，雖然表面上只得10日賽事，比去年12日為少，但實際都是維持在13個海外賽日，只不過今年有2次賽事為合併賽日，今夏海外賽戲碼編排包括：

7月27日 英皇錦標賽馬日

7月28日 南非冠軍賽馬日 + 德國巴伐利亞大賽日

7月30日 古活盃賽馬日

7月31日 薩塞克斯錦標賽馬日

8月01日 蘭秀錦標賽馬日

8月04日 德國橡樹大賽日 + 法國紀爾斯大賽日

8月11日 德國柏林大賽日 + 法國傑克莫華大賽日

8月21日 國際錦標賽馬日

8月22日 約克郡橡樹大賽日

8月23日 楠索普錦標賽馬日

今屆海外賽戲碼個別戲碼有相對刪減，去年打頭陣之新加坡打吡賽馬日，與及法國尚羅萬尼錦標賽馬日被剔除，匯合彩池將會加入德國兩項大賽，分別為巴伐利亞大賽日與德國橡樹大賽日。

2個新加入之德國賽日，巴代利亞大賽日將與南非冠軍盃賽馬日二合一，而德國橡樹大賽日就與法國紀爾斯大賽日同日進行，連同去季德國柏林大賽日+法國傑克莫華大賽日戲碼維持不變，實際今個暑假有3日海外賽日，將會成為雙料娛樂。