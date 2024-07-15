等咗28年　呂健威一償夙願！

2023/24冠軍人馬獎頒獎典禮於上周五晚舉行，季內曾5勝一級賽，包括香港盃、香港金盃、女皇盃，以及代表香港遠征攻陷澳洲覺士盾及日本安田紀念賽的「浪漫勇士」，以大熱門姿態榮登本年度香港馬王，同時亦囊括最佳中距離馬及最受歡迎馬匹，「浪漫勇士」成為3料香港馬王。

馬主劉栢輝表示，「浪漫勇士」奪獎乃實至名歸，至於練馬師沈集成，透露非常感恩能夠遇上「浪漫勇士」，更要大讚馬主劉生聽從意見購入呢匹佳駟，亦多謝馬會在拍賣會引入此駒，同時感恩馬主有莫大勇氣遠征澳洲覺士盾及日本安田紀念賽，雖然中間經歷重重難關，最終都能一一克服到。

至於退位的前3屆香港馬王「金鎗六十」，雖然季內只上陣兩次，但依然勝出一級賽香港一哩錦標，破紀錄連續4年捧走最佳一哩馬寶座。

另外，東廐馬「加州星球」季內勝出一級賽女皇銀禧紀念盃，以及遠征杜拜攻陷阿喬斯短途錦標，順理成章榮膺最佳短途馬。練馬師告東尼表示「加州星球」下季部署同今季相若，現時計劃首要是年底的香港國際賽，再有機會就再去杜拜衞冕阿喬斯短途錦標。

最佳長途馬由「錶之五知」奪得，雖然此駒今季未贏過，但6度跑入三甲。同系的「錶之銀河」雖然於香港打吡飲恨只跑第2，但季內勝出精英碟及獅子山錦標兩項三級賽，並於G1女皇銀禧紀念盃跑第2，季內6勝頭馬，成為今年嘅最佳四歲馬。

希斯馬房的「嘉應高昇」，季內7戰取得5冠2亞，而且攻下三級賽沙田銀瓶，奪得本年度最佳新馬殊榮。同時，「嘉應高昇」累積59分評分升幅，成為最大進步獎馬匹。

本年度冠軍練馬師，經過煞科大戰後，呂健威終以70場頭馬壓倒69場頭馬的伍鵬志首奪冠軍殊榮。潘頓則以130W，第7次成為香港冠軍騎師。今年度告東尼獎得主為鍾易禮，季內贏出46場頭馬，力克師兄何澤堯，而何澤堯則成為今個馬季最受歡迎騎師。