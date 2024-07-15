2023/24馬圈大事回顧

9月 伍廐雙雄敗走韓國

10日：馬季開鑼，「維港智能」擊敗「金鑽貴人」揚威特首盃。伍廐「韋小寶」及「好好心得」出戰韓國短途錦標及韓國盃，結果分別取得殿軍及第9名。

20日：布文連中三元，並憑「駿行星」取得在港策騎以來第100W。

24日：「健康愉快」一放到底揚威G3慶典盃。

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10月 巫偉傑廖康銘開齋

1日：「勝不驕」揚威G3國慶盃。

4日：羅富全憑「英雄豪邁」贏得從練第400W。首季開倉的巫偉傑以「浪漫老撾」打開勝門。何澤堯策「喜至寶」跑獲平頭冠軍，但因未有力策坐騎到底，被罰停賽10日，其後改為停賽8日及罰款12萬元。

7日：「浪漫勇士」在澳洲東寶錦標跑獲殿軍。

8日：因颱風「小犬」吹襲，沙田賽事取消。

11日：廖康銘憑「國大合」打開在港勝門。

15日：布文四喜臨門，並憑告東尼馬房的「加州星球」勇奪G2沙田錦標。

22日：「好眼光」在艾道拿胯下勇奪G2精英碗。

28日：「浪漫勇士」勇奪澳洲2040米G1覺士盾。

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11月 蔡約翰在港1,500W

1日：馬會獲准把每季在本地賽馬日轉播賽事的場數上限由10場增加至25場，以及把每個越洋轉播賽事日場數上限由9場增至12場。

3日：班德禮須暫停策騎馬匹參與一切賽事、試閘及操練，以待他出席小組將就其可能涉及的紀律事宜而召開的研訊為止。

5日：「安遇」勇奪G3婦女銀袋。見習騎師鍾易禮策騎「飛鷹翱翔」在港第45場頭馬，升格為只獲減5磅。

11日：伍鵬志憑「發財秘笈」、「發財大師」、「唯美主義」及「綠族無限」取得從練以來首次同日4捷。賀賢以「賢者無敵」贏得在港開倉第600場頭馬。布文被「自勝者強」拋下，導致右肩胛骨及3塊椎骨骨裂。

13日：班德禮違反賽事規例，向不恰當人士提供馬匹資訊，被罰停賽兩個月及罰款30萬元。

19日：蔡約翰憑「精算暴雪」取在港第1,500W，同日另贏出「驕陽明駒」、「安騁」及「永遠美麗」共取4捷。艾道拿首度在港四喜臨門。潘明輝因「保羅承傳」未有力策到底只得第3名，被罰停賽6日。「金鑽貴人」蟬聯G2馬會短途錦標，「永遠美麗」奪G2馬會一哩錦標，「直線力山」捧G2馬會盃。

26日：麥道朗首天客串即起孖，更夥拍「中華盛景」捧走其士盃。

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12月 法國真強摘香港瓶

1日：嘉里以與年幼家人返回澳洲為理由，提早於12月14日起撤銷馬會騎師牌照。

6日：何澤堯締造歷史成為首奪國際騎師錦標賽冠軍的華將，潘頓及金美琪分列亞、季軍。

8日：莫雅第4次登上全球最佳騎師寶座，在港獲頒獎座。

10日：法國馬「真強」助費伯華3奪G1香港瓶。「金鑽貴人」首奪G1香港短途錦標。「金鎗六十」第3度揚威G1香港一哩錦標。「浪漫勇士」成功衞冕G1香港盃。

21日：游達榮獲發下季練馬師牌照。練馬師退休年齡由65歲更改為66歲。文家良其後在從化設倉，可於66歲後續牌。

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1月 維港智能短途爆冷

1日：伍鵬志及艾兆禮憑「神虎龍駒」攻下G3華商會盃，兩人在港首奪分級賽冠軍。

7日：班德禮策騎告東尼馬房的「狀元及第」摘下G3洋紫荊短途錦標。

10日：羅富全馬房「越駿歡欣」揚威G3一月盃。

21日：麥道朗客串「遨遊氣泡」摘下G1董事盃。

23日：2023年世界最佳馬匹年終排名中，「金鎗六十」、「金鑽貴人」、「浪漫勇士」及「加州星球」同時躋身全球15大賽駒之列，「金鎗六十」位居第6，排名為香港賽駒之中最高。

24日：「浪漫風采」比賽途中跌倒，何澤堯受傷。

28日：「維港智能」爆38倍捧走G1百週年紀念短途盃。潘頓憑「翔龍再現」、「高進明駒」、「時時稱心」、「華麗再勝」、「魅力知遇」及「堅又威」取得同日6捷成績。

30日：澳洲騎師湯普新獲發牌照，由2月12日起短暫客串，其後獲准騎至煞科。

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2月 驕陽明駒捧經典一哩

4日：「驕陽明駒」擊敗「喜蓮勇感」勝出香港經典一哩賽。「觔斗雲」贏G3百週年紀念銀瓶。

12日：「紅運帝王」攻下賀年盃。希威森夥拍「拍馬難追」取得個人在港第100場勝仗。

15日：呂健威以「上浦精選」、「迎樂」及「金發盛世」連中三元，當中「金發盛世」更屬練者在港第900場頭馬。

17日：香港代表「將王」在卡塔爾酋長錦標進行衞冕，結果今屆跑獲第5名。

18日：「朗朗乾坤」連續第2次拒絕出閘，競賽小組禁止牠在港出賽4個月，其後「朗朗乾坤」未能通過連串試閘，宣布退役，運返澳洲。

21日：「合夥雄心」與「好友心得」在跑馬地百萬挑戰盃取得雙冠軍，「超超比」則獲季軍。

25日：「浪漫勇士」在麥道朗胯下力壓「遨遊氣泡」捧走G1香港金盃。

3月 花旗子嗣540萬成交

3日：「驕陽明駒」勝出香港經典盃。

10日：「加州星球」攻下G1女皇銀禧紀念盃。

15日：香港國際馬匹拍賣會共出售14駒，出自「花旗」的編號20拍賣馬（其後命名為「綫路英雄」）以540萬元全晚最高價錢成交。

24日：葉楚航憑「大至尊」帶來從練生涯首項香港打吡大賽冠軍，潘頓第2次揚威此賽。香港代表「維港智能」在日本出戰G1高松宮紀念賽，配梁家俊拚入季軍。

28日：文家良、巫偉傑及廖康銘獲准於從化及香港兩地設廐。

30日：香港代表「加州星球」在艾道拿胯下揚威杜拜，勝出G1阿喬斯短途錦標，同場「好眼光」得第5名。「直線力山」及「遨遊氣泡」一同出戰1800米G1杜拜草地大賽，兩駒分別取得第6名及第13名。

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4月 艾兆禮揚威悉尼盃

2日：馬會將六環彩營辦者儲備扣數比率，由彩池0.5%增至2%。澳門賽駒若符合條件可運港服役，其後有6駒已抵埗。

7日：告東尼憑「美麗同享」勇奪G2主席錦標，並取得在港從練第1,500場頭馬。「金鑽貴人」成功衞冕G2短途錦標。

10日：潘頓夥拍呂健威馬房的「合夥奔馳」，贏得在港策騎生涯第1,700場頭馬。

13日：艾兆禮到澳洲客串，策騎馬漢雅馬房的「熱火環」，勇奪3200米一級賽悉尼盃。

14日：陳嘉熙被「戰鬥英雄」拋跌，發現3條肋骨骨裂，被迫休戰。

17日：方嘉柏憑徒弟黃智弘策騎的「鈦易搵」贏得從練第1,100場勝利。

28日：「浪漫勇士」險勝日本馬「先見」，3奪G1女皇盃締造歷史。「永遠美麗」攻下G1冠軍一哩賽。「賢者無敵」勇奪G1主席短途獎。來屆香港盃總獎金增加至破紀錄4,000萬元、香港一哩錦標總獎金加至3,600萬元、冠軍一哩賽總獎金增至2,400萬元。

29日：來自澳洲的韋修良獲委任為受薪董事，下季履新，頂替季後離職的布傑華。

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5月 桀驁之戀輕勝遮打盃

1日：鍾易禮以師傅告東尼的「顏色大皇」贏得在港第70場頭馬，正式畢業成為大師傅。見習騎師黃智弘策「喜勝威龍」勝出在港第20W，升格後只獲減7磅。

5日：告東尼憑「當年情」及「錶之五知」包辦G3皇太后紀念盃的冠、亞軍。希斯以「寶麗生輝」取得在港從練第600場頭馬。

11日：姚本輝憑旗下「千杯敬典」建功，並贏得在港第1,000場頭馬。楊明綸夥拍「佳運發」達至在港第300場頭馬的里程碑。

19日：伍鵬志憑「神虎龍駒」贏得從練第100W。

26日：由布宜學策騎、艾柏賓訓練的「桀驁之戀」輕鬆攻下G1遮打盃，外隊首勝此賽。

30日：兩屆香港最佳長途馬「將王」宣布退役。

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6月 嘉應高昇膺最大進步

2日：香港代表「浪漫勇士」揚威日本的G1安田紀念賽，「遨遊氣泡」則跑第17名。「錶之銀河」攻下G3獅子山錦標。「嘉應高昇」揚威G3沙田銀瓶，單季增加59分，其後當選「最大進步馬匹」及「最佳新馬」。

7日：牌照委員會修訂練馬師表現準則，擁有從化倉至少贏16W，非從化倉要贏14W。

23日：由伍鵬志訓練的「綠族無限」及「錶之銀河」分別攻下G3精英盃及精英碟。

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7月 65歲容天鵬成功續牌

1日：巴度夥拍文廐「潮州精神」勇奪香港回歸盃。馬會與廣東省體育總會簽署備忘錄，延續粵港盃合作。

2日：拍賣馬J461由馬主劉耀棠以200萬元投得。

4日：65歲容天鵬申請成功取得下季練馬師牌照。

6日：鄭俊偉馬房獲得最安全及整潔馬房獎。

12日：「浪漫勇士」榮登「香港馬王」及「最佳中距離馬」寶座。女將黃寶妮獲發見習騎師牌照，有效期由新季開始，但師傅未定。

14日：馬季煞科，潘頓第7次勝出「冠軍騎師」。呂健威初奪「冠軍練馬師」。鍾易禮贏「告東尼獎」。何澤堯及「浪漫勇士」分別獲封「最受歡迎騎師」及「最受歡迎馬匹」。