星洲打卡受歡迎　2位澳洲初哥客串新加坡打吡

香港新季暫時未有新面孔加入，不過將於10月停擺嘅新加坡賽馬，外地騎師打卡心態更受歡迎，無論係作短暫停留，抑或大賽日客串，名單有如走馬看花，正如嚟緊星期日舉行嘅新加坡打吡，除咗布文會重臨之外，仲有兩位澳洲年青秀初到貴境，分別係邵良宇同凱撒(港譯：韋鐵樑)。

兩位新秀已經先後响澳洲轉播賽事見到佢哋嘅踪影，但論知名度，始終以前悉尼冠軍騎師邵良宇秤先，自從2021/2022賽季成為悉尼冠軍見習騎師，近兩季一直都係當地前列騎師，年青一輩，佢就同勞愛德囝囝勞樑棟備受推崇，既係競爭對手，私底下亦相當老友，而勞樑棟早前亦已到此一遊。

邵良宇今次將會受聘於同鄉練馬師伯里奇，繼早前搵勞樑棟客串出戰G2巴克錦標，練者今次就以邵良宇為「銀河酒吧」出戰新加坡打吡，而前布里斯班見習騎師冠軍凱勒，就會夥拍王坤耀旗下「偉大戰士」參戰，連同OK哥，星期日將會有3位澳洲幫一齊亮相吉蘭芝馬場。

講到邵良宇，悉尼發展時候，分屬剛季來港開倉廖康銘愛徒，本身係冠軍見習騎師，而且已經有一級賽頭銜，更重要係呢位後起之秀係輕磅騎師，日後大有機會來港客串，兩師徒再度合體亦未可料。