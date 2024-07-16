麥道朗急於復出　原來為咗一個紀錄...

麥道朗明日响肯辛頓馬場復出，繼續為佢個冠軍頭銜作最後衝刺，由原本最初卜定3場，最後排位增加至6匹坐騎，同炒飯哥所騎7場，一於繼續鬥到底。

睇番麥道朗急於復出爭冠軍，佢嘅心意主要係唔想連勝紀錄斷纜，只要贏埋今屆悉尼冠軍騎師，佢就會完成6連霸，而响澳洲賽馬史中，能夠連贏6屆悉尼冠軍銜頭騎師，就只有昆頓同已故佐治摩亞兩位，其中昆頓响78/79季度至83/84季度取得6連霸，而老摩就更厲害，61/62季度至68/69季度，更加係8連霸。

雖然麥道朗近年已經一再登上冠軍寶座，但要締造連勝歷史紀錄，就唔係隨時有機會，只要老麥贏埋今次悉尼冠軍，將會係第3位騎師完成6連霸，先追平昆頓嘅紀錄，況且近季佢响悉尼騎師榜一人獨大局面，若然今季順利過度，日後當然係會以追越老摩，締造新嘅歷史紀錄為目標。

在餘下5期賽事，麥道朗即使係休後復出，未必係托弗，但比起羅理雅就仲有一定優勢，除咗3W在手之外，炒飯哥因為不小策騎孭簿响身，下周三肯德百里賽事要停賽跑少日，睇嚟老麥要爭冠軍，機會仲係審慎樂觀。