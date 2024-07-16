英皇錦標最後階段19駒留位　岳家軍主力誰屬仲未定

下個周末(27日)於雅士谷舉行嘅英皇錦標，岳伯仁當然離唔開慣性大堆頭部署，目前最後階段留位19匹賽駒，岳家陣就已經佔咗8個名額，最終會有幾多匹上陣仲係未知數，焦點所在就肯定係「多產巨匠」同「名戰古城」兩大王牌會唔會攜手出擊。

岳家軍8匹報名馬之中，當打實力分子仲有應屆愛爾蘭打吡冠軍「南加名城」，與及5月底捧走加冕盃嘅「盧森堡」，但對於岳伯仁嚟講，主力離唔開2張王牌身，「多產巨匠」剛剛贏完威爾斯親王錦標，以呢匹去年英愛打吡雙料冠軍，响上屆英皇錦標10駒跑包尾，恃住新勝銳氣，擺明車馬今屆務必洗脫落敗恥辱。

依家關鍵就係會唔會出埋「名戰古城」，剛剛縮程跑2000米贏日蝕大賽表現出色，返回打吡贏馬途程，當然勝任有餘，但為免同室操戈，岳伯仁曾表示國際錦標同愛爾蘭冠軍錦標都係考慮之列，而練者亦透露將會响呢個星期作出決定。

以岳家軍今季响英愛嘅一級賽成績都好搶鏡，英皇錦標強勢而來，係咪坐定粒六又未盡然，因為高多芬5料G1盟主「桀驁之戀」，再加埋朱德望名下「才情麗驥」，季內兩戰分級賽全勝，新近更捧走愛爾蘭G1美寶莉錦標，仲有聖格盧大賽得主，今季銳意向2400米發展「譽滿杜拜」俱落實出戰，暑期轉播賽有咁精彩嘅戲碼打頭陣，馬迷又點可以錯過!