睽違5年　帶廣競馬場8‧19上演JRA騎師日！

日本同香港一樣，現時天氣十分炎熱，當中東京、大阪等地氣溫長期高達30度以上，現時日本中央競馬會部分賽事皆移師至北海道、九州小倉、新潟等地舉行。北海道賽事，每年8月都有豐富戲碼上演，其中8月下旬，札幌競馬場將會舉行一年一度世界星級騎師大賽。去年何澤堯本來獲邀參與，惟騎者7月下旬在當地發生意外，未能繼續餘下客串期，最後巴度頂上成為代表。何澤堯去年未能參與，今年當然樂意應邀參與這場重要盛事。

日本除咗邀請海外騎師之外，對於本土騎師，一向唔會厚此薄彼，相隔5年之後，北海道帶廣市於昨日(7月15日)公布，帶廣競馬場將於8月19日舉2行JRA騎師日2024。其實呢項活動都已舉辦多年，只不過因為疫情緣故，以致最近5年未有舉辦。屆時將有9位日本中央競馬會騎師參與，支持障害賽馬。

其中較為香港馬迷熟悉的，就有松岡正海、橫山武史，兩人分別參與過12次以及2次，另外仲有荻野琢真、菱田裕二、丹内祐次等，上述騎師已非首次參與JRA騎師日2024。至於今次就有4位騎師首次參加JRA騎師日，當中包括上個月同池添謙一打鬥嘅富田曉、另外仲有北村友一、鮫島克駿、佐佐木大輔。