雅士谷馬場財務復甦　CEO表示挑戰依舊

雅士谷馬場喺2023年營業額同利潤都有增長。然而，行政總裁Alastair Warwick 表示前景仍然充滿挑戰。根據最新財務報表，雅士谷馬場2023年嘅營業額達到1.109億英鎊，較上年增長9%。稅前利潤亦從340萬英鎊增至590萬英鎊，增幅近75%。

儘管稅前利潤上升，但稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）僅增長58.2萬英鎊，即3.8%。Warwick指出，喺增加收入同時，保持盈利變得更加困難。運營成本，尤其係人工、電費同煤氣費嘅上升，為馬場帶來財務壓力。

Warwick同時強調，同2019年疫情前水平相比，目前營運情況仍有差距，依家賺錢變得更困難，無奈係現實商業環境趨勢。Warwick預計，隨著時間推移，情況會有所緩解，但人工上漲和政府政策嘅變化，仍然係主要挑戰。

喺減少債務方面，雅士谷馬場亦有顯著改善。由2021嘅2540萬英鎊同2022年嘅1720萬英鎊，持續減至2023年尾嘅950萬英鎊。Warwick 表示，喺利息成本上升下，償還債務係公司嘅一項重要策略，回想起2008年入職公司時，馬場嘅債務高達1.42億英鎊，現階段連重建看台嘅債務幾乎還清，呢個係一個重要嘅里程碑。

Warwick 亦指2024年皇家雅士谷賽期係成功嘅一年，雖然目前未有完整嘅財務報表，但款待銷售同公眾出席數量嘅理想數字，都會帶來可觀收入。