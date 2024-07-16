教堂峽谷子嗣歐洲響朵　香港族群鎖定呢匹銀行馬　

今個歐洲馬季，古摩亞旗下種馬，2015年英愛二千堅尼、聖詹姆士宮錦標三料G1盟主「教堂峽谷」(Gleneagles)所生子嗣响分級賽嘅表現，都可以講係响朵，呢個出自「天文學家」嘅血統，配種表現一直唔算太標青，直至今季子嗣表現，真係可以講係突飛猛進。

新鮮熱辣當然係七月盃得主「磨坊川」，新近取勝於G2愛德華七世錦標，直落3連勝嘅「格倫島」、捧走德國打吡嘅「罕貴金屬」，同埋英愛打吡皆能上名嘅「和氣」，都令呢個血統省靚招牌。

就連昨日响愛爾蘭基拉尼贏馬嘅Galen，呢匹由岳本賢訓練嘅3歲新星，至今4戰2冠2亞，去季新馬初出，只係輸畀今屆英國打吡冠軍「名戰古城」，新馬賽績或者未能作準，到上場增程一哩，更加取得2連勝，兩場分別大勝對手9馬位同11馬位，昨日賽後已經被英愛賽馬傳媒大力吹捧。

至於响香港呢個族群唔算多，子嗣整體表現不俗，現役馬只得：「十八掌門」、「錶之量子」同「躡景追飛」，3駒剛季全數有頭馬見面，尤其係首季運港嘅愛爾蘭PP「十八掌門」，適應水土快，首季已經贏至2000米，新季步入全熟期，前景肯定一片秀麗。