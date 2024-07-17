呢個星期六，周末歐洲G1大賽焦點，先落响卻拉馬場舉行嘅愛爾蘭橡樹大賽，排位將於明日公布，最後階段18匹3歲雌馬留位，目前博彩公司定下大熱門，就係岳伯仁旗下，於皇家雅士谷勝出G2列普谷錦標嘅「飛仙港」(Port Fairy)。

返回愛爾蘭主場，岳伯仁對於各項分級賽，自然野心勃勃，但嚴格嚟講，古摩亞兵源實力，向來都以馬仔行先，雌馬亦只有個別較為突出，近屆賽事當然係以「雪滿飛」最有霸氣，2021年包辦英愛及約克郡三料橡樹大賽冠軍，去年雖然「壓陣妙舞」贏愛爾蘭橡樹大賽，但整體賽事水準不高。

原本岳伯仁今季3歲雌馬大賽希望，放響去年2歲已經贏G1雌馬一哩錦標嘅「依蘭芳菲」(Ylang Ylang)，可惜上場大幅增程出戰英國橡樹大賽，大熱倒灶12駒跑第6，今仗更放棄報爭愛爾蘭橡樹大賽，岳伯仁响物色主力補替傷腦筋之際，「飛仙港」响皇家雅士谷嘅表現，成為及時雨，如今唯有以呢匹G2頭馬為主力。

隨住實力最強嘅應屆英國橡樹大賽冠軍Ezeliya，因為月初晨課受傷被迫退役，如今「飛仙港」都可以講一駒獨大，而剛於G1美寶莉錦標跑第三廐侶「滿足」(Content)，與及响英國橡樹大賽跑第三嘅「戰鈴」(War Chimes)，分別列為今屆賽事次熱門同三熱，兩駒實力唔算突出。

至於落實出戰嘅邊線分子，仲有列普谷錦標跑第2「熔岩熱流」(Lava Stream)、法國橡樹大賽殿軍「敢尋夢」(Dare To Dream)，與及賽前易主Wathnan Racing嘅 Lope De Lilas。