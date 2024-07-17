贏到無停手　霍勵賢再破東開普省最高頭馬紀錄

霍勵賢響今個南非馬季大豐收，除咗繼續刷新頭馬數字，篤定首嘗冠軍騎師滋味之外，響昨日費威馬場(Fairview)起孖之後，又再增添另一項紀錄，今季度響東開普省(East Cape)賽事累積118W，打破咗前公司騎師卓利，響2019/2020年度馬季所保持116W嘅舊紀錄。

其實霍勵賢上星期五響費威馬場連中三元，已經平咗卓利嘅舊紀錄，但比起卓利455次出賽締造嘅成績，霍勵賢只以452次出賽贏得116W，而響昨日費威舉行嘅安妥膠賽事之中，霍勵賢分別響4、6場賽事，以Catch Your Breath與Miss Greenlight起孖，累積118W刷新東開普省一季最高頭馬紀錄。

而早於6月8日賽事，霍勵賢為史奈斯勝出「二滿貫」(Double Grand Slam)，摘下335W，正式打破杜鵬志一季贏馬最多334W舊紀錄，以今季屢創紀錄嘅成績贏得冠軍銜頭，可以講係實至名歸。尚餘兩個星期南非馬季將會結束，連同昨日起孖，霍勵賢頭馬數字已增添至369W。