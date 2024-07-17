來季獲發牌　寶妮返咗澳洲分享感受！

馬會於7月12日公布，牌委會已決定向黃寶妮(Britney)發出新季見習騎師牌照，Britney最快已可於新季開鑼當日在沙田馬場上陣。其實Britney在2022年已經前往南澳學藝，至今已在當地上陣602次，並取得50W。其後Britney申請延長簽證被拒，所以她回到香港，在韋達馬房操馬。其實Britney在出外學藝前，一直都在韋達馬房學習，故回港後跟隨這位13屆冠軍騎師都不無原因。

現時香港馬季抖暑，Britney重返澳洲，今日(7月17日)接受當地傳媒訪問。她表示好開心可重返澳洲，自己已經當南澳是另一個家，昔日導師奧干納照顧有加。Britney又提到，自己早前延遲澳洲工作簽證，但總不能等太長時間，既然如此就回港出席晨課、參與試閘等，期間得到不少人幫忙，更獲發香港見習騎師牌照，9月上旬已可上陣。而Britney又表示，香港馬會將會為自己安排導師，無論稍後時間獲安排跟隨哪個練馬師都覺得可以。

Britney在訪問透露，自己好高興來季可以與香港不同頂尖騎師一同上陣，自己會盡本分，做回平日該做的事情，但同時都會從他們身上學習，無論閘前、在閘廂內如何安撫馬匹情緒等，他們都是值得學習的對象，自己在澳洲不同賽道上陣，又好榮幸可跟奧干納學藝，他給予自己很大支持。