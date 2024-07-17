季尾從化開倉　令廖康銘成績急升！

廖康銘首季在港開倉，累積31場頭馬，成績中庸，但他全季出馬只337場，比起早一季開倉的黎昭昇，剛季同樣取得31W，不過出馬次數多達503場，部署出擊更具效率。廖康銘指出，在新環境下訓練馬匹，不能過於急進，尤其是需要如何適應香港天氣，已是一個高難度挑戰。廖康銘說：「香港的夏天又熱又潮濕，與澳洲氣候截然不同，在操練上又是另一種學問，我不會太着重辣操，反而安排馬匹多游水，以不同方式令牠們保持新鮮感，需要作出很多訓練調整。」

北上練兵成績有改善

廖康銘認為自4月在從化開倉後，令馬房下半季的成績有所提升。翻查資料，廖康銘由4月起至煞科日，期間共獲14W，接近整季頭馬數目一半。練者續道：「從化馬房訓練設施完善及多元化，例如安排馬匹放草，比起於沙田馬房大部分時間留在馬格，對於牠們身心有莫大裨益，而我亦盡量安排旗下馬北上訓練，正如『同祥和順』與『國大合』在取得季內最後1W前，也是先運往從化受訓。」

同祥和順攻經典一哩

提到「同祥和順」，與廐侶「昇瀧駒」一樣，都是廖康銘剛季3捷馬之一。對於新季展望，他對「同祥和順」寄望甚殷。他指出：「『同祥和順』跑草地為主，發展上未有太大限制，長遠來說，我估計牠可以愈跑愈長，現時馬匹評80分，當然期望牠可以繼續搶分，嘗試出戰4歲馬經典賽事系列首關的香港經典一哩賽。」廖康銘又強調，馬匹就是練馬師爭取成績的重要籌碼，自己暑期返回澳洲，仍會繼續為旗下馬主搜購良駒，連同手頭上一批具潛力的新血，新季將陸續登場，練者期望這批生力軍可以為他達成40W或更多的頭馬目標。