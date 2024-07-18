養馬逾十載　錶系望到出頭天

香港馬圈不乏大家族支持，例如「美麗」系嘅郭氏家族，蕭氏家族等，而係剛季就有一個家族出現喺大眾嘅目光，就係錶系嘅楊氏家族，包括應屆最佳四歲馬「錶之銀河」同最佳長途馬「錶之五知」，而「手機錶霸」煞科戰取勝亦幫練馬師呂健威奠定冠軍寶座。

但其實楊氏家族養馬已經10年，最早有喺2012年出道嘅「錶之寶」，但初期一直欠缺運氣，評80分嘅意大利自購馬「錶之勇」因試閘流鼻血，一場未跑就退役，近期較為人熟悉嘅「錶之未來」喺上升期遇上落樓意外，康復後未夠一年就因腹絞痛而被取消登記。

直至剛季，「錶之五知」把握香港長途馬蜀中無大將，喺皇太后紀念盃同遮打盃跑入次席，贏得最佳長途馬殊榮。而「錶之銀河」出道後5戰4勝，及後亦喺女皇銀禧紀念盃及香港打吡大賽跑入次席，季尾亦兩勝三級賽，前途十足，此駒有機會喺年尾跑香港一哩錦標，而練馬師伍鵬志早前指新季屬意何澤堯為「錶之銀河」執鞭，就睇吓此駒可唔可以接「金鎗六十」班，成為香港一哩王。「手機錶霸」剛季亦交出4W，係練馬師呂健威最後成功封王嘅功臣之一，相信來季再進步後有望挑戰分級賽。