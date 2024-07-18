岳伯仁可以5奪英皇錦標？

今個暑期轉播賽一浪接一浪，首個轉播賽日為下周六7月27日的英國英皇錦標賽馬日，當日重頭戲英皇錦標2392米一級賽，上年名帥岳伯仁出4戰圍攻，可惜無功而還，頭馬落在高俊誠坐騎「命令」之上，到今年岳伯仁再布下強陣，其中上年成大熱卻跑包尾的「多產巨匠」，料會與廐侶「名戰古城」組成最強鋒線，誓要為練者第5度摘下英皇錦標。

現年4歲的「大震撼」子嗣「多產巨匠」，前仗在達德素金盃跑入亞席，熱身後到上次出戰雅士谷馬場威爾斯親王錦標，即能成功補中，過往哩半威力最強，包括贏得英愛兩地打吡，今次增程再度挑戰英皇錦標，戰意必盛。至於同線路的3歲後起之秀「名戰古城」，出道6戰5勝，前仗勝出英國打吡後，到剛戰縮程跑沙丘園日蝕大賽，一樣力克岳本賢「班霸實力」，岳伯仁父子大賽構成連贏，自是一時佳話，今次「名戰古城」挾連勝之銳氣，首次出戰英皇錦標，睇吓能否再與同線路的「多產巨匠」一Q返了。。

贏完金挑戰大賽

戴夫大王鎖定冠軍盃

跑完英皇錦標，翌日7月28日周日再有轉播南非冠軍盃賽馬日及德國巴伐利亞大賽日雙料娛樂。南非冠軍盃今屆焦點落在「戴夫大王」之上，訓練此駒練者為郭克，當年曾多番派馬來港出戰，麾下名駒「繽紛會」更曾於冠軍一哩賽中大勝黑衣巨人「步步友」，相信各位記憶猶新，而現時此匹「戴夫大王」進度一日千里，之前數度出爭G1無功，但上次出戰一級賽金挑戰大賽1600米，擺前走直奔終點，首度捧走G1，今次「戴夫大王」避戰德班七月讓賽，養足精力挑戰冠軍盃1800米路程，值得期待。