【23/24馬場之最】伍鵬志曾破天荒連勝15日！

2023/24馬季上周完結，今季經過831場漫長激戰，留下唔少難忘的數字與紀錄，今日就同大家回顧剛季馬場之最。今季頭馬贏得最遠，係季尾756場三班田草1200米的呂廐馬「龍之輝」，當日有雨跑軟地，「龍之輝」擺前放頭走得甚起勁，結果愈走愈遠，鞍上人潘頓更有時間回望對手，此役「龍之輝」大勝6個半馬位，絕對是此匹3捷馬的代表作。

伍鵬志剛季雖然失落冠軍練馬師寶座，但第2季練馬已經有如此表現，實屬難得，睇番伍廐季中11月5日至12月23日連贏15日，合共取下多達27W，成績極之耀眼，此亦是近年香港練馬師長勝紀錄之最。

希廐4歲馬「幸運遇見」，則是剛季末段時間最快的頭馬，585場早段慢放，入直路最後400米狂爆21秒38極速，亞軍「華麗再勝」追來追去都係未能過頭，「幸運遇見」鬥爆一段竄勁確是甚耍家。

剛季最重秤上陣馬，則是韋達馬房的「馬林」，511場跑第2一役，體重為1331磅，至於全季體重最輕的本地戰駒，則為黎昭昇馬房的「識途好馬」(已退役)，252場次角逐泥地1200米，過磅只有924磅，與「馬林」最重一役相比，兩駒體重相差逾400磅，相當誇張。

2023/24馬季，告東尼與潘頓各自成為捧盃最多的騎練，告東尼全季摘下14場本地盃賽，代表作是「加州星球」勝出女皇銀禧紀念盃，此匹「星球馬」之後遠征杜拜更揚威阿喬斯短途錦標。至於潘頓全季捧20盃，夥拍航哥4歲馬「大至尊」贏出香港打吡大賽，絕對是其得意之作。

而全季最熱頭馬，則是蔡廐「以戰常勝」，735場跑四班田草1200米順利連捷，獨贏派彩為$12.0；至於全季最冷頭馬，就是葉楚航馬房的「光明傳承」，季內贏馬一役，在外欄撲上擊敗「精英雄心」，電算機顯示獨贏派彩冷到$1,650.0，此匹自購馬之前3仗名次全部雙位數，完全無賽績可跟，爆出確是令人大跌眼鏡。