蔡約翰剛季排第7　僅好過06/07最不堪一季！

蔡約翰來港頭一季已做冠軍，之後來個3連霸，及後遇上坐擁「精英大師」、「牛精精星」的告東尼無敵91W一季，才首嘗敗將，但隔年又再坐正，係去到06/07馬季，蔡神仙突然失靈，全季只贏得32W，馬迷當時認知係蔡廐馬無人能擋，點知會一敗塗地呀...自此蔡約翰痛定思痛，12次登上冠軍寶座，亦長期躋身練馬師榜三甲之列，但到剛季蔡廐馬又嚟大倒退，全季頭馬50場係就係表面唔算太差，但原來排在練馬師第7位，只比06/07馬季第9位稍好咋...

大家有冇留意，蔡約翰一向好倚賴質新馬數胡，當中主要來源，更是名牌馬販派斯嘅好馬，呢啲評52分四班起步，以往真係執豆咁執，不過剛季蔡約翰入口呢手派斯貨，竟然好多都贏唔到，「神馳」3戰只2度上名，「金榜之星」一樣跑好多場P都未出頭，另外譚榮根名下的「囍眼光」、「超眼光」亦交唔到W，尚有「八正道」同「至尊高超」出都未出到....同上一年幫手贏冠軍嘅派斯貨「永遠美麗」、「無限美麗」、「嫡愛心」等相比，真係天淵之別。蔡約翰剛季成績差，到底係自己操唔起啲質新馬？定係派斯啲馬不如預期？又或者好嗰批已經唔去到佢手？大家自己諗了。