南非冠軍盃排位公布　霍勵賢3連霸呼聲高

南非馬季壓軸高潮冠軍盃賽馬日，要到本月28號至舉行，不過南非大賽期向來都係提早排位，當日喺基維爾馬場舉行嘅場賽事，已經全數排位，而有份客串嘅董明朗，冠軍級人馬不乏支持度，短暫客串1日依然「夫卜」，與霍勵賢同雷景勳兩位前列騎師看齊。

冠軍賽馬日一如過往，編有4場一級賽，重頭戲當然係馬會冠名贊助嘅香港賽馬會冠軍盃，另外仲有：韋達泰威利錦標、全球匯合彩池每日精彩瞬間冠軍錦標，以及水星短途錦標。

當中冠軍盃向來被視為德班七月讓賽的最後延續，而今屆賽事10匹參戰馬之中，就有7駒剛剛跑完德班七月讓賽，冠軍「迷人東方」提早收咧，反而2至5名馬匹包括「凱西」(1檔)、「皇家冠軍」(8檔)、「旗男」(6檔)、「再度遇見」(10檔)全數列陣，而該役跑第9嘅「雙倍勝」(2檔)，就由董明朗出戰，另尚有衞冕德班七月讓賽失敗，只跑第12之「溫徹莊園」(4檔)。

至於準冠軍騎師霍勵賢，喺今屆冠軍盃賽事將會初次接手由郭克訓練，6月份勝出金挑戰大賽「凱夫大王」，而霍勵賢於呢項賽事，已經憑「黑艇」與馬后「卡拉公主」連贏兩屆，睇吓今次夥拍「凱夫大王」能否一拍即合，直落過3關，為佢大豐收一季劃上完美句號。