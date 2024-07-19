應家柏：從化馬場可容納逾1,000駒

剛過去嘅馬季非常精彩，馬會CEO應家柏今日亦係網誌回顧剛季點滴，佢提到過去10月內，香港馬季共舉行了88個賽日，冠軍練馬師之爭於鬥至第831場、即最後一場賽事前仍未有結果，的確甚具戲劇性。當日的緊湊氣氛逐步升溫，呂健威與伍鵬志要鬥至最後一場方能分出勝負。

是次冠軍練馬師爭奪戰之激烈，再次證明香港賽馬不只是單純博彩。週日的精彩情節實在具有體育層面上的意義，而且戲劇性和娛樂性兼備。

應家柏亦祝賀呂健威及伍鵬志兩人取得佳績。他們的優秀表現，再次反映馬會積極為人才提供發展機會的核心價值。呂健威及伍鵬志兩人均通過馬會的培訓，並把握從優秀練馬師學藝的機會而得以盡展所長，在馬壇發光發熱。

另外，應家柏亦提到沙田馬場及跑馬地馬場今季並吸引超過90,000名內地旅客入場欣賞賽馬賽事，而隨着從化馬場的發展，增加與內地馬迷的互動會是馬會首要的目標。隨着新建的雙層馬房落成啟用，從化馬場可容納的馬匹數量已由660匹增至超過1,000匹，為培育新一代世界級賽駒提供進一步支援。

從化馬場地標式看台的興建工程進行得如火如荼，並已於季內進行封頂儀式。從化馬場由2026年起將舉辦達國際水準的常規賽事，新看台可容納9,500人，將為內地及香港的馬迷、訪客及賓客帶來無與倫比的賽馬及馬場體驗。